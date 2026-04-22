kosmos_news
США и Чили планируют совместные проекты по добыче лития и меди
Страны подписали 20 апреля меморандум о взаимопонимании по вопросам добычи критически важных полезных ископаемых, таких как медь и литий, а также редкоземельных элементов.

США и Чили подписали соглашение о критически важных минералах и редкоземельных элементах. Чили является крупнейшим в мире производителем меди и вторым по величине производителем лития, используемого в батареях.
Изображение: нейросеть freepikПредположительно, администрация президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) стремится к более тесному сотрудничеству со странами, производящими такие ресурсы, в контексте глобальной конкуренции с Китаем. США уже подписали аналогичные соглашения с Аргентиной, Парагваем и Эквадором.

Предварительное соглашение с Чили, заключенное 20 апреля, предусматривает сотрудничество в содействии инвестициям и обмене опытом в добыче критически важных минералов и редкоземельных элементов. Цель состоит в укреплении цепочек поставок этого сырья, заявил министр иностранных дел Чили Франсиско Перес Маккенна.

В марте, после прихода к власти в Чили консервативного президента Хосе Антонио Каста, его правительство опубликовало совместную декларацию с Соединенными Штатами об укреплении цепочек поставок критически важных минералов.

В настоящее время так называемый южноамериканский литиевый треугольник — регион, где расположено большинство известных месторождений лития, — контролируется правыми правительствами. Помимо Боливии и Чили, он расположен также на территории Аргентины, где правый президент и союзник Трампа Хавьер Милей находится у власти с декабря 2023 года. В мире ежегодно добывают около 130 000 тонн лития. По оценкам экспертов, к 2040 году спрос будет превышать предложение почти в два раза.

#сша #литий #полезные ископаемые #редкоземельные элементы #чили #медь
Источник: reutersconnect.com
