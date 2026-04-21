Основное внимание будет уделено не столько новым функциям, сколько улучшению уже существующих. В частности, будут усовершенствованы Проводник, панель задач и буфер обмена.

В последние месяцы пользователи высказывали недовольство в адрес операционной системы Windows 11 от Microsoft. Они отмечали проблемы с производительностью, а также неполадки, возникающие после обновлений. Кроме того, пользователи выражали недовольство тем, что в операционную систему был слишком активно интегрирован ИИ-помощник Copilot.

Изображение: нейросеть qwenКомпания-разработчик программного обеспечения неоднократно обещала улучшения. Согласно сообщению Windows Latest, крупное обновление Windows 11, запланированное на май, должно обеспечить более высокую производительность и стабильность. Основное внимание будет уделено ключевым компонентам Windows, включая Проводник, панель задач и буфер обмена.

По данным Windows Latest, Microsoft уже распространила обновления среди избранных разработчиков и бета-тестеров. Сообщается, что Проводник стал значительно быстрее. Кроме того, были удалены отвлекающие белые фоны в темном режиме.

Microsoft улучшила производительность и стабильность explorer.exe. Это решение должно предотвратить сбои и другие ошибки, которые ранее возникали при взаимодействии с панелью задач. Microsoft также внесла улучшения в саму панель задач. Согласно Windows Latest, панель задач должна реже зависать и быстрее реагировать. В целом наблюдается заметно более надежный пользовательский интерфейс.

По результатам первоначальных тестов, Microsoft также повысила производительность буфера обмена. Такие команды, как копирование и вставка, теперь должны выполняться значительно быстрее. Дальнейшие оптимизации должны быть заметны при запуске и входе в систему. Microsoft, по-видимому, улучшила управление ресурсами, как сообщает Windows Latest. Windows Hello теперь будет сохранять биометрические данные пользователей даже после обновлений. Распознавание лиц также было улучшено.