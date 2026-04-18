После установки обновления некоторые корпоративные контроллеры домена начали уходить в бесконечную перезагрузку.

Апрельские обновления безопасности для Windows могут вызывать серьезные сбои в зависимости от конфигурации. Это касается не только обычных машин с ОС Windows 10 и Windows 11, которые могут испытывать проблемы из-за принудительного ввода ключей BitLocker, но и Windows Server. Microsoft подтверждает ряд проблем в своих документах поддержки, которые могут серьезно повлиять на работу таких профессиональных машин и оборудования для центров обработки данных.

После установки обновления безопасности KB5082063 служба LSASS аварийно завершает работу на некоторых контроллерах домена. Эта служба отвечает за аутентификацию пользователей. Проблема затрагивает контроллеры домена, не входящие в глобальный каталог, в средах с управлением привилегированным доступом (PAM). PAM — это концепция безопасности, контролирующая доступ к особо конфиденциальным системам, и используется многими компаниями.

Сбой LSASS приводит к многократным и необоснованным перезапускам серверов. Затем службы аутентификации и каталогов внезапно перестают работать на подключенных корпоративных компьютерах — весь домен становится недоступным. Проблема затрагивает все системы Windows Server, начиная с версии 2016. Microsoft в настоящее время выпускает решение только по запросу в службу поддержки бизнеса. По словам компании, автоматическое обновление для исправления ошибки все еще находится в разработке.

Но ошибка LSASS и сбои — не единственные проблемы, затрагивающие системы Windows Server после апрельского обновления. Пользователи сообщают о проблемах со входом в систему в качестве администратора домена после обновления. Система просто сообщает, что пароль неверный – хотя это не так. Проблема возникла на нескольких контроллерах домена Windows Server 2025.