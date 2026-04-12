12 апреля в России отмечается День космонавтики. Накануне президент Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, сообщается на сайте Кремля. Глава корпорации отчитался о развитии отечественной космической программы и рассказал о реализации проектов в отрасли.

Сообщается, что на космодроме «Восточный» завершено строительство стартового комплекса для ракет семейства «Ангара». Объект введен в эксплуатацию и соответствует проектной документации, всем нормам и безопасен для использования. Семейство ракет «Ангара» — это «флагманский» космический проект России — первый полностью разработанный и созданный в стране после распада СССР.

По словам Баканова, 9 апреля концерн получил заключение о возведении объекта, на следующий день «Роскосмос» подписал документы о вводе в эксплуатацию стартового комплекса. Напомним, первый запуск ракеты «Ангара-1.2» состоялся летом 2014 года с российского космодрома в Плесецке. Теперь у ракет этого семейства есть специализированная стартовая площадка.

Работа над ракетами «Ангара» началась примерно в 1995 году; они предназначались для замены других систем, таких как «Протон», которые были сняты с производства, в том числе из-за высокотоксичного топлива.

Что касается космодрома «Восточный», то именно с него три года назад стартовала первая в истории современной России лунная миссия. Тогда посадочный модуль был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Между тем первый пуск ракеты «Союз-5» с Байконура планируется выполнить в период с 13 по 16 апреля.

Баканов отметил, что за 2025 год было успешно осуществлено 17 пусков ракет. В 2026 году — пять миссий. Также в ходе встречи глава государства поздравил всех космонавтов и профессионалов космической отрасли с праздником. По словам Путина, отечественная космонавтика «чувствует себя уверенно», несмотря на наличие определенных проблем.