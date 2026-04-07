Площадку для поиска деловых контактов LinkedIn часто критикуют за шаблонный язык многих сообщений. Платформа, принадлежащая Microsoft с 2016 года, в прошлом была замешана в нескольких инцидентах, связанных с утечкой данных. Теперь появились новые подобные обвинения. Группа активистов Fairlinked из Германии утверждает, что LinkedIn систематически собирает расширения браузера своих пользователей. Группа также утверждает, что LinkedIn нарушает правила контроля доступа, установленные Законом ЕС о цифровых рынках (DMA).

Группа опубликовала подробности обвинений на сайте browsergate. LinkedIn сообщила PC Mag, что это всего лишь мера безопасности и доступ к конфиденциальным данным не осуществляется. В своем отчете Fairlinked подробно описывает, как LinkedIn использует скрипт для проверки наличия каких-либо из 6222 расширений Chrome на компьютере пользователя. Это происходит при каждой загрузке страницы, незаметно для пользователя.

Список проверенных расширений включает инструменты поиска работы и продаж, а также сторонние инструменты, разработанные специально для LinkedIn, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать платформу. Сообщается также, что LinkedIn отслеживает VPN, блокировщики рекламы и инструменты безопасности. Fairlinked также выявила расширения, раскрывающие информацию о религиозных и политических взглядах, а также о потенциальных ограничениях здоровья.

Использовать LinkedIn могут только зарегистрированные пользователи, и многие из них также подтверждают свою личность с помощью документов, удостоверяющих личность. Группа подчеркивает, что LinkedIn может связывать эти инструменты не только с отдельными лицами, но и с организациями, в которых они работают.

По данным Fairlinked, в 2017 году LinkedIn проверяла браузеры только на наличие 38 расширений. К весне 2025 года это число выросло примерно до 1000, а к концу года достигло более 5000. Эстонская компания Teamfluence Signal Systems OÜ, связанная с Fairlinked, подала иск против LinkedIn Ireland и LinkedIn Germany в Региональный суд Мюнхена. По данным LinkedIn, Teamfluence Signal Systems OÜ потерпела неудачу и теперь пытается одержать победу в «суде общественного мнения», как сообщает PCMag.

LinkedIn отвергает обвинения Fairlinked, заявляя, что скрипт является лишь мерой безопасности для обеспечения конфиденциальности и стабильности веб-сайта. LinkedIn также отмечает, что ранее блокировала аккаунт участника группы Fairlinked за несанкционированный веб-скрейпинг.

Платформа подчеркивает, что данные из установленных расширений браузера не используются для получения конфиденциальной информации о пользователях. Однако эта практика нигде не упоминается в ее политике конфиденциальности.