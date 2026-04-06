Астронавты взяли с собой в лунную миссию «Артемида II» новые iPhone 17 Pro Max, и таким образом Apple с огромным отрывом выигрывает своего рода «космическую гонку» у Android.

В прошлую среду, 1 апреля, миссия «Артемида II» успешно стартовала с космодрома имени Кеннеди во Флориде. В понедельник утром, 6 апреля, космический корабль «Орион» с четырьмя членами экипажа вошёл в зону гравитационного притяжения Луны, сообщило НАСА (NASA). С этого момента гравитация Луны для «Ориона» сильнее, чем на Земле. Следующий важный шаг — выход на лунную орбиту, который, как ожидается, займёт около шести часов.

Астронавт Кристина Кох смотрит в окно космического корабля «Орион» на Землю. Фотография была сделана 2 апреля с помощью фронтальной камеры iPhone 17 Pro Max. Источник изображения: NASAНАСА опубликовало десятки фотографий с этой исторической миссии (первой с 1972 года). Некоторые из снимков были сделаны с помощью iPhone 17 Pro Max. Таким образом, iPhone стал смартфоном, который использовался на самом большом расстоянии от Земли на сегодняшний день. Или, другими словами: Apple с огромным отрывом выигрывает космическую гонку у Android.

Ранее Samsung запустила несколько устройств Galaxy S24 Ultra в верхние слои стратосферы в рамках пиар-акции в 2024 году. Они достигли высоты около 36 000 километров, как сообщало тогда издание PetaPixel. Кстати, два iPhone — совершенно новые на тот момент модели 4s — достигли МКС еще в 2011 году, как сообщало издание Space.com. Их миссия заключалась в том, чтобы сделать фотографии Земли и одновременно определить положение МКС с помощью гироскопа и акселерометра.

Как сообщает New York Times (NYT), астронавты получили по iPhone от НАСА во время карантина в марте. Однако эти телефоны не могут быть подключены к интернету. Bluetooth также не работает. Поэтому они в первую очередь предназначены для фото- и видеосъемки.

Как объяснил эксперт по космосу Тобиас Нидервизер в интервью NYT, утверждение оборудования обычно проходит в четыре этапа: сначала устройство представляется комиссии по безопасности. Затем выявляются потенциальные опасности, например, могут ли такие материалы, как стекло, разбиться. На третьем этапе разрабатывается план управления этими опасностями, и, наконец, план должен быть доказан как работающий.

Помимо вопросов безопасности, возникает ещё один важный момент: будут ли устройства вообще функционировать в условиях почти невесомости? На этот вопрос, похоже, теперь есть ответ благодаря впечатляющим фотографиям, полученным с космического корабля «Орион».

По данным NYT, Apple не участвовала в этом процессе утверждения. Однако компания подтвердила, что iPhone 17 Pro Max — первый смартфон, одобренный для длительного использования на околоземной орбите и за её пределами.

iPhone 17 Pro Max был выпущен только в сентябре. Поэтому его камеры, вероятно, являются самыми новыми в космической капсуле, как предполагает NYT. Также на борту находятся Nikon D5s 2016 года и четыре камеры GoPro Hero 11s 2022 года.