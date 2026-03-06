Два танкера сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию, что означает все большую готовность Дели импортировать нефть из России.

После того как санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа (Donald John Trump), вынудили Дели сократить закупки нефти у России, напряженная ситуация на Ближнем Востоке нарушила поставки сырья из Персидского залива и привела к возобновлению интереса Индии к российской нефти.

Изображение: нейросеть freepikДва нефтяных танкера сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. Это корабли, перевозящие в общей сложности около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, которые должны быть разгружены в индийских портах в ближайшие несколько дней. Об этом пишут СМИ ссылкой на сообщения Kpler, платформы, анализирующей глобальные морские перевозки.

В среду, 4 марта, в Парадип на восточном побережье Индии прибыло очередное судно, танкер Suezmax Odune под флагом Сьерра-Леоне. Он загружен 730 000 баррелями российской нефти, хотя пока неясно, была ли произведена его разгрузка.

Индия сильно зависит от импорта нефти из Персидского залива. Примерно 40–50% ее нефти, или около 2,5–2,7 млн баррелей в день, транспортируется через Ормузский пролив из Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Этот узкий морской проход также обеспечивает почти весь импорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Индию, покрывая около 80–85% спроса, что делает перебои особенно неприятными для Дели. Согласно правительственным источникам, на которые ссылается газета Times of India, Индия располагает запасами сырой нефти на 25 дней и эквивалентным количеством переработанных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо. Дели ищет альтернативные источники энергии для удовлетворения своих энергетических потребностей.