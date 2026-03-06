После того как санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа (Donald John Trump), вынудили Дели сократить закупки нефти у России, напряженная ситуация на Ближнем Востоке нарушила поставки сырья из Персидского залива и привела к возобновлению интереса Индии к российской нефти.
Два нефтяных танкера сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. Это корабли, перевозящие в общей сложности около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, которые должны быть разгружены в индийских портах в ближайшие несколько дней. Об этом пишут СМИ ссылкой на сообщения Kpler, платформы, анализирующей глобальные морские перевозки.
В среду, 4 марта, в Парадип на восточном побережье Индии прибыло очередное судно, танкер Suezmax Odune под флагом Сьерра-Леоне. Он загружен 730 000 баррелями российской нефти, хотя пока неясно, была ли произведена его разгрузка.
Индия сильно зависит от импорта нефти из Персидского залива. Примерно 40–50% ее нефти, или около 2,5–2,7 млн баррелей в день, транспортируется через Ормузский пролив из Ирака, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.
Этот узкий морской проход также обеспечивает почти весь импорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Индию, покрывая около 80–85% спроса, что делает перебои особенно неприятными для Дели. Согласно правительственным источникам, на которые ссылается газета Times of India, Индия располагает запасами сырой нефти на 25 дней и эквивалентным количеством переработанных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо. Дели ищет альтернативные источники энергии для удовлетворения своих энергетических потребностей.