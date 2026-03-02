Устройство в корпусе толщиной 4,8 мм с Snapdragon 8 Gen 5 и сверхтонкий складной смартфон превосходят аналогичные продукты Apple по ряду параметров

Нынешний iPad Pro толщиной 5,1 миллиметра считался самым тонким в мире планшетом. Теперь таким устройством является MagicPad4, которое Honor представила на мероприятии в Барселоне. Толщина планшета составляет всего 4,8 миллиметра. Китайский производитель стремится превзойти Apple и по другим параметрам. По данным Honor, рамка вокруг дисплея тоньше, чем у большинства аналогичных продуктов. Толщина рамки iPad Pro составляет 7,6 миллиметра, у Honor MagicPad4 она всего 3,9 миллиметра.

Изображение: Honor MagicPad 4 /gizmochina.com

Компания Honor настолько стремится превзойти Apple, что даже представила сравнительную таблицу, доказывающую превосходство MagicPad4 над iPad Pro. По их данным, яркость дисплея планшета Honor достигает 2400 нит, в то время как iPad Pro — 1600 нит. Apple указывает частоту обновления экрана 120 Гц, а Honor — 165 Гц. MagicPad4 также может похвастаться более высоким разрешением 3K по сравнению с 2,7K у iPad Pro.

Кроме того, Honor MagicPad4 позиционируется как первый в мире планшет, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм). Емкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Операционная система — Android 16, или интерфейс MagicOS 10 от Honor. Планшет разработан для бесперебойной работы с MacBook или iPhone. По словам Honor, он может служить вторым экраном для MacBook, а файлы можно передавать напрямую с iPhone на планшет Honor. Самый тонкий в мире планшет поступит в продажу со 2 марта.

Помимо планшета, китайский производитель также представил складной Honor Magic V6. Утверждается, что в сложенном виде толщина складного смартфона такая же, как у нынешнего iPhone 17 Pro Max — 8,75 миллиметра. Более того, Honor Magic V6 ещё и легче. iPhone 17 Pro Max весит 231 грамм, а складной смартфон Honor — 219 грамм. Внутри Magic V6 находится батарея ёмкостью 6660 мАч, которая обеспечивает высокую плотность энергии благодаря содержанию кремния в 32 процента.

Утверждается, что это самая тонкая в мире кремниево-углеродная батарея. Это должно обеспечить Magic V6 лучшее время автономной работы при воспроизведении видео на внутреннем экране, чем у iPhone 17 Pro Max. Во время онлайн-встреч складной смартфон, как утверждается, даже работает дольше, чем MacBook Air. Magic V6 разработан для бесшовной совместимости с экосистемой Apple. Например, складной смартфон можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. И наоборот, пользователи также могут получить доступ к файловой системе Magic V6 с MacBook.

На презентации Honor подчеркнула, что Magic V6 — единственный складной смартфон, защищенный от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Внешний экран отличается исключительно высокой яркостью до 6000 нит, а внутренний 7,95-дюймовый экран достигает максимальной яркости в 5000 нит. Honor Magic V6 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.