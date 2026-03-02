Нынешний iPad Pro толщиной 5,1 миллиметра считался самым тонким в мире планшетом. Теперь таким устройством является MagicPad4, которое Honor представила на мероприятии в Барселоне. Толщина планшета составляет всего 4,8 миллиметра. Китайский производитель стремится превзойти Apple и по другим параметрам. По данным Honor, рамка вокруг дисплея тоньше, чем у большинства аналогичных продуктов. Толщина рамки iPad Pro составляет 7,6 миллиметра, у Honor MagicPad4 она всего 3,9 миллиметра.
Компания Honor настолько стремится превзойти Apple, что даже представила сравнительную таблицу, доказывающую превосходство MagicPad4 над iPad Pro. По их данным, яркость дисплея планшета Honor достигает 2400 нит, в то время как iPad Pro — 1600 нит. Apple указывает частоту обновления экрана 120 Гц, а Honor — 165 Гц. MagicPad4 также может похвастаться более высоким разрешением 3K по сравнению с 2,7K у iPad Pro.
Кроме того, Honor MagicPad4 позиционируется как первый в мире планшет, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм). Емкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Операционная система — Android 16, или интерфейс MagicOS 10 от Honor. Планшет разработан для бесперебойной работы с MacBook или iPhone. По словам Honor, он может служить вторым экраном для MacBook, а файлы можно передавать напрямую с iPhone на планшет Honor. Самый тонкий в мире планшет поступит в продажу со 2 марта.
Помимо планшета, китайский производитель также представил складной Honor Magic V6. Утверждается, что в сложенном виде толщина складного смартфона такая же, как у нынешнего iPhone 17 Pro Max — 8,75 миллиметра. Более того, Honor Magic V6 ещё и легче. iPhone 17 Pro Max весит 231 грамм, а складной смартфон Honor — 219 грамм. Внутри Magic V6 находится батарея ёмкостью 6660 мАч, которая обеспечивает высокую плотность энергии благодаря содержанию кремния в 32 процента.
Утверждается, что это самая тонкая в мире кремниево-углеродная батарея. Это должно обеспечить Magic V6 лучшее время автономной работы при воспроизведении видео на внутреннем экране, чем у iPhone 17 Pro Max. Во время онлайн-встреч складной смартфон, как утверждается, даже работает дольше, чем MacBook Air. Magic V6 разработан для бесшовной совместимости с экосистемой Apple. Например, складной смартфон можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. И наоборот, пользователи также могут получить доступ к файловой системе Magic V6 с MacBook.
На презентации Honor подчеркнула, что Magic V6 — единственный складной смартфон, защищенный от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Внешний экран отличается исключительно высокой яркостью до 6000 нит, а внутренний 7,95-дюймовый экран достигает максимальной яркости в 5000 нит. Honor Magic V6 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.