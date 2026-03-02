Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Honor представила самый тонкий в мире планшет MagicPad4 с 12-дюймовым экраном и складной смартфон
Устройство в корпусе толщиной 4,8 мм с Snapdragon 8 Gen 5 и сверхтонкий складной смартфон превосходят аналогичные продукты Apple по ряду параметров

Нынешний iPad Pro толщиной 5,1 миллиметра считался самым тонким в мире планшетом. Теперь таким устройством является MagicPad4, которое Honor представила на мероприятии в Барселоне. Толщина планшета составляет всего 4,8 миллиметра. Китайский производитель стремится превзойти Apple и по другим параметрам. По данным Honor, рамка вокруг дисплея тоньше, чем у большинства аналогичных продуктов. Толщина рамки iPad Pro составляет 7,6 миллиметра, у Honor MagicPad4 она всего 3,9 миллиметра.
Изображение: Honor MagicPad 4 /gizmochina.com

Компания Honor настолько стремится превзойти Apple, что даже представила сравнительную таблицу, доказывающую превосходство MagicPad4 над iPad Pro. По их данным, яркость дисплея планшета Honor достигает 2400 нит, в то время как iPad Pro — 1600 нит. Apple указывает частоту обновления экрана 120 Гц, а Honor — 165 Гц. MagicPad4 также может похвастаться более высоким разрешением 3K по сравнению с 2,7K у iPad Pro.

Кроме того, Honor MagicPad4 позиционируется как первый в мире планшет, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм). Емкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Операционная система — Android 16, или интерфейс MagicOS 10 от Honor. Планшет разработан для бесперебойной работы с MacBook или iPhone. По словам Honor, он может служить вторым экраном для MacBook, а файлы можно передавать напрямую с iPhone на планшет Honor. Самый тонкий в мире планшет поступит в продажу со 2 марта.

Помимо планшета, китайский производитель также представил складной Honor Magic V6. Утверждается, что в сложенном виде толщина складного смартфона такая же, как у нынешнего iPhone 17 Pro Max — 8,75 миллиметра. Более того, Honor Magic V6 ещё и легче. iPhone 17 Pro Max весит 231 грамм, а складной смартфон Honor — 219 грамм. Внутри Magic V6 находится батарея ёмкостью 6660 мАч, которая обеспечивает высокую плотность энергии благодаря содержанию кремния в 32 процента.

Утверждается, что это самая тонкая в мире кремниево-углеродная батарея. Это должно обеспечить Magic V6 лучшее время автономной работы при воспроизведении видео на внутреннем экране, чем у iPhone 17 Pro Max. Во время онлайн-встреч складной смартфон, как утверждается, даже работает дольше, чем MacBook Air. Magic V6 разработан для бесшовной совместимости с экосистемой Apple. Например, складной смартфон можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. И наоборот, пользователи также могут получить доступ к файловой системе Magic V6 с MacBook.

На презентации Honor подчеркнула, что Magic V6 — единственный складной смартфон, защищенный от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Внешний экран отличается исключительно высокой яркостью до 6000 нит, а внутренний 7,95-дюймовый экран достигает максимальной яркости в 5000 нит. Honor Magic V6 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

#смартфон #техника #honor #планшет #magicpad4
Источник: gizmochina.com
Дима
02:44
Ты откуда вещаешь? Обстановка непростая, но уже достаточно читаемая Не хочу огорчать тебя и нормальных украинцев, которые достойны лучшей участи. Я иногда выдерживаю несколько секунд укропских ролик...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Дмитрий Корнев
02:32
Если что, на скрине с биос много чего не так, что свидетельствует о скрине залитого в эмулятор Bochs биоса реальной платы (без неё лого энерджи стар не отобразилось бы), о чем говорит кривое название ...
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Waramagedon
02:09
Все правильно говоришь. Минусологи здесь разбалованные мамины детки.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Waramagedon
02:01
Как это бредятина? Без человека и ввода команд с клавиатуры программирование невозможно. Ввод команд с Клавы и есть механический ввод. Тут сила мысли пока не может сама телепортироваться сама в ЭВМ.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
32Влад32
01:59
Чувствую, что мой I7-4770K и 24Гб DDR3 прошли только половину своего жизненного пути.
Аналитики Gartner прогнозируют двузначное падение поставок компьютеров из-за кризиса памяти
Китя.
01:50
7800Х3D уже 30р. а был год назад 100р хорошо. и видеокарту обязательно 9070XT для гармоничности да и цена сладенькая все правельно.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
Dimon1996
01:49
И стоило оно того?...
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
Китя.
01:20
Не давно резинен 10000 обещали 24 ядра. а сегодня 32 ядер с частотой в 7 ГГц. Завтра 64 ядер на 9 ГГц забубенят. Только они еще не вышли жаль. Выходит от новости плакать или смеяться надо.😊😂
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Den Fed
01:15
>ИИ постепенно смещает акцент с механического набора кода Бредятина. Программирование никогда и небыло механическим набором кода. Автор путает прогера с машинисткой или секретуткой.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
tHE-CROWD
00:52
Половина мира в огне, а Чимбанаут занимается чем-то своим. Гори в огне, имбецил.
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
