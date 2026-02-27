По всей видимости, Apple хочет расширить свой ассортимент более доступных устройств. Пользователям нового MacBook придётся отказаться многих функций.

Самая дешевая модель ноутбука Apple, 13-дюймовый MacBook Air, стоит почти $1300. За большой экран с 15-дюймовым дисплеем придётся заплатить почти $1600. MacBook Pro во всех своих конфигурациях значительно дороже, но и предлагает более высокую производительность.

Изображение: нейросеть freepik

Ценовой диапазон MacBook может вскоре расшириться за счёт нового устройства. По данным Apple Insider, производитель iPhone работает над значительно более дешёвой версией ноутбука. Эта информация получена в результате анализа внутренних тестовых сборок macOS. Некоторые строки кода указывают не только на бюджетный MacBook, но и на функции, от которых пользователям Apple придётся отказаться из-за более низкой цены.

Наибольшая экономия средств достигается за счёт процессора. Вместо процессора серии M, как в других MacBook, бюджетный ноутбук, как ожидается, получит процессор серии A. Точнее, Apple, по всей видимости, планирует оснастить ноутбук A18 Pro, который также используется в iPhone 16 Pro. Кроме того, в тестовой сборке отсутствует драйвер для «Apple ALS Color Sensor».

Этот датчик отвечает за функцию True Tone в MacBook. Он определяет условия освещения и соответствующим образом корректирует цветопередачу MacBook. Более доступный MacBook, по всей видимости, обходится без этой функции.

С этими изменениями Apple, по всей видимости, ориентируется на пользователей, которые хотят использовать MacBook для повседневных задач, таких как просмотр сайтов, написание электронных писем или потоковая передача музыки и фильмов. Процессора A18 Pro должно быть достаточно для таких задач. А функция True Tone вряд ли будет актуальна, если пользователь не занимается профессиональной обработкой фотографий или видео. Кроме того, ожидается, что MacBook откажется от поддержки высококачественных наушников. Вероятно, это означает, что новое устройство больше не будет подходить для высококачественного редактирования звука.

Ожидается, что новый MacBook также не будет иметь функции быстрой зарядки, и, следовательно, его полная зарядка займет больше времени. Наконец, пользователям, вероятно, придется обходиться без Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Ожидается, что в модели будут использоваться более старые и менее дорогие чипы подключения, такие как те, что используются в iPad и MacBook Air. В конечном итоге, ожидается, что эти меры по снижению затрат приведут к цене от $700 до $750.

