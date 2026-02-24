Эксперты портала сравнения цен зафиксировали рост стоимости DDR5 на 100% и SSD на 25% за три месяца. Рекомендуется не откладывать покупку комплектующих – для покупателей ситуация на рынке вряд ли улучшится.

Огромный спрос на хранилища данных со стороны центров обработки данных для ИИ привел к дефициту предложения и быстрому росту цен на оперативную память, а также на SSD и другие комплектующие.

Портал сравнения цен Guenstiger проанализировал тенденции цен на оперативную память и связанные с ней компоненты и устройства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года. Изображение: нейросеть freepikЕсли кратко, то сейчас не следует ждать улучшения рыночной ситуации, скорее стоит не откладывать покупку – в ближайшие недели и месяцы ожидается дальнейшее значительное повышение цен.

Источник: Guenstiger.de Тенденция цен на оперативную память, согласно исследованию:

средняя цена на современную оперативную память DDR5 за этот период удвоилась;

цена на немного более старую оперативную память DDR4 выросла в среднем на 46 процентов;

даже постепенно устаревающая оперативная память DDR3 подорожала в среднем на 28 процентов.

Может быть интересно

Результаты анализа цен на жесткие диски и связанные с ними компоненты:

цены на SSD-накопители выросли в среднем на 25 процентов;

даже цены на традиционные жесткие диски (HDD с вращающимися магнитными пластинами) выросли в среднем на 7 процентов;

цены на карты памяти (MicroSDHC) увеличились в среднем на 18 процентов.

Рост цен затронул и смежные категории товаров:

теперь покупателям приходится в среднем на 13 процентов больше платить за видеокарты;

материнские платы подорожали в среднем на 10 процентов;

цены на готовые ПК выросли в среднем на 12 процентов.

А вот для мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п.) рост цен пока минимален или отсутствует.

В исследовании анализировалась динамика цен более чем 28 000 товаров в период с ноября 2025 года по январь 2026 года. Средняя цена по категориям рассчитывалась на основе самой низкой цены среди более чем 2 000 онлайн-ритейлеров, представленных на портале сравнения.