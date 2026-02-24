Огромный спрос на хранилища данных со стороны центров обработки данных для ИИ привел к дефициту предложения и быстрому росту цен на оперативную память, а также на SSD и другие комплектующие.
Портал сравнения цен Guenstiger проанализировал тенденции цен на оперативную память и связанные с ней компоненты и устройства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года. Если кратко, то сейчас не следует ждать улучшения рыночной ситуации, скорее стоит не откладывать покупку – в ближайшие недели и месяцы ожидается дальнейшее значительное повышение цен.
Тенденция цен на оперативную память, согласно исследованию:
- средняя цена на современную оперативную память DDR5 за этот период удвоилась;
- цена на немного более старую оперативную память DDR4 выросла в среднем на 46 процентов;
- даже постепенно устаревающая оперативная память DDR3 подорожала в среднем на 28 процентов.
Результаты анализа цен на жесткие диски и связанные с ними компоненты:
- цены на SSD-накопители выросли в среднем на 25 процентов;
- даже цены на традиционные жесткие диски (HDD с вращающимися магнитными пластинами) выросли в среднем на 7 процентов;
- цены на карты памяти (MicroSDHC) увеличились в среднем на 18 процентов.
Рост цен затронул и смежные категории товаров:
- теперь покупателям приходится в среднем на 13 процентов больше платить за видеокарты;
- материнские платы подорожали в среднем на 10 процентов;
- цены на готовые ПК выросли в среднем на 12 процентов.
А вот для мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п.) рост цен пока минимален или отсутствует.
В исследовании анализировалась динамика цен более чем 28 000 товаров в период с ноября 2025 года по январь 2026 года. Средняя цена по категориям рассчитывалась на основе самой низкой цены среди более чем 2 000 онлайн-ритейлеров, представленных на портале сравнения.