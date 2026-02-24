Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Guenstiger: Рост цен на оперативную память DDR5 и SSD может продолжиться и в 2026 году
Эксперты портала сравнения цен зафиксировали рост стоимости DDR5 на 100% и SSD на 25% за три месяца. Рекомендуется не откладывать покупку комплектующих – для покупателей ситуация на рынке вряд ли улучшится.

Огромный спрос на хранилища данных со стороны центров обработки данных для ИИ привел к дефициту предложения и быстрому росту цен на оперативную память, а также на SSD и другие комплектующие.

Портал сравнения цен Guenstiger проанализировал тенденции цен на оперативную память и связанные с ней компоненты и устройства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года.Изображение: нейросеть freepikЕсли кратко, то сейчас не следует ждать улучшения рыночной ситуации, скорее стоит не откладывать покупку – в ближайшие недели и месяцы ожидается дальнейшее значительное повышение цен.
Источник: Guenstiger.de Тенденция цен на оперативную память, согласно исследованию:

  • средняя цена на современную оперативную память DDR5 за этот период удвоилась;
  • цена на немного более старую оперативную память DDR4 выросла в среднем на 46 процентов;
  • даже постепенно устаревающая оперативная память DDR3 подорожала в среднем на 28 процентов.
Результаты анализа цен на жесткие диски и связанные с ними компоненты:

  • цены на SSD-накопители выросли в среднем на 25 процентов;
  • даже цены на традиционные жесткие диски (HDD с вращающимися магнитными пластинами) выросли в среднем на 7 процентов;
  • цены на карты памяти (MicroSDHC) увеличились в среднем на 18 процентов.

Рост цен затронул и смежные категории товаров:

  • теперь покупателям приходится в среднем на 13 процентов больше платить за видеокарты;
  • материнские платы подорожали в среднем на 10 процентов;
  • цены на готовые ПК выросли в среднем на 12 процентов.

А вот для мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п.) рост цен пока минимален или отсутствует.

В исследовании анализировалась динамика цен более чем 28 000 товаров в период с ноября 2025 года по январь 2026 года. Средняя цена по категориям рассчитывалась на основе самой низкой цены среди более чем 2 000 онлайн-ритейлеров, представленных на портале сравнения.

#ssd #ии #ddr5 #оперативная память
Источник: presseportal.de
Эффективная реклама для вашего бизнеса

