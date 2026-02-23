Благодаря своим характеристикам, вертолет может осуществлять операции в сложных климатических условиях

Стало известно, что МЧС России начало получать вертолеты в модификации Ми-38ПС, то есть адаптированных для поисково-спасательных операций. Первая прибывшая в распоряжение спасателей партия состоит из четырех единиц. Ми-38ПС должен применяться для помощи в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также для обеспечения безопасности Северного морского пути. Представители МЧС РФ представили фотографии нового вертолета Ми-38 в ливрее ведомства. Источник изображения: кадры из видео МЧС РФ / tehnoomsk.ru

Отмечается, что график сдачи машин МЧС немного задержался. Изначально планировалось поставить 9 заказанных Ми-38 до конца 2025 года. Тем не менее, серийное производство выходит на должный уровень. Более того, недавно, осенью прошлого года, Мьянма стала первой страной, которая начала эксплуатировать вертолет Ми-38Т. Согласно контракту, государство получило три вертолета средней грузоподъемности.

Что касается предназначенной для МЧС версии Ми-38, то доступные из открытых источников технические характеристики указывают максимальную взлетную массу 15 600 кг, максимальную скорость около 300 км/ч и практический потолок 6300 м. Ми-38 может перевозить до 30 человек или грузы до 4500 кг в отсеках или 5000 кг на внешней подвеске.

Кабина полностью цифровая и оснащена системами управления полетом, способными работать в ночное время, что является явным улучшением по сравнению со старыми аналоговыми системами. Вертолет адаптирован для работы в суровых климатических условия: он прошел соответствующие сертификационные полеты.