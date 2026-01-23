Сайт Конференция
kosmos_news
Military Watch: бомбардировщики России Ту-22М3 были замечены в нейтральных водах Балтийского моря
Редакция журнала Military Watch пишет, что это ключевой рубеж НАТО. Отмечается, что Ту-22М3 способны нести ядерное оружие. Их сопровождали истребители Су-35.

Издание Military Watch сообщает, что 22 января Воздушно-космические силы России направили стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для патрулирования нейтральных вод Балтийского моря, «потенциального очага напряженности в отношениях с НАТО».
Бомбардировщики Ту-22М3 (слева) и истребитель Су-35В сообщении об операции Министерство обороны России отметило, что Ту-22М3 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-30СМ. Бомбардировщики продолжали свой полет более пяти часов, и на некоторых участках маршрута их сопровождали истребители, развернутые странами НАТО. Хотя три прибалтийских государства — Латвия, Литва и Эстония — не располагают истребителями, другие члены НАТО поддерживают ротационное присутствие таких боевых самолетов на своей территории.

Military Watch отмечает эффективность Ту-22М3. Благодаря своей большой дальности полета и значительной огневой мощи, самолет может «наносить удары вглубь территории НАТО».

В сентябре 2025 года самолет имитировал крупномасштабные ракетные удары по целям в рамках стратегических учений «Запад-2025». Ту-22М3 часто оснащались крылатыми ракетами большой дальности Х-32, которые считаются одними из самых мощных в мире. Ракета сочетает в себе скорость на конечном участке траектории в 5 Маха с дальностью поражения в 1000 километров. Она имеет сложную траекторию с крутым пикированием на этапе столкновения с целью, что делает её перехват крайне сложным.

Су-35 особенно хорошо подходит для сопровождения бомбардировщиков благодаря своей большой дальности полета, составляющей почти 2000 километров, что почти вдвое больше, чем у западных истребителей, таких как F-22 и F-35. Также Су-35 оснащен мощным радаром «Ирбис-Е», обеспечивающим раннее предупреждение о потенциальных атаках.

Как и Ту-22М3, Су-35 способен к длительному крейсерскому полету на сверхзвуковых скоростях, поскольку для этого ему не требуются форсажные камеры двигателя. Су-35 — это значительно усовершенствованная модификация истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, основной задачей которого считалась сопровождение бомбардировщиков Ту-22М3.

#россия #нато #авиация #истребители #самолеты #су-35 #балтийское море #ту-22м3
Источник: militarywatchmagazine.com
