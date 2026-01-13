Сайт Конференция
kosmos_news
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией
NASA впервые в истории досрочно вернёт экипаж МКС на Землю 14 января из-за проблем со здоровьем у астронавта. Теперь уже бывший командир станции, американец Майкл Финке, также вернётся домой.

Из-за проблем со здоровьем у одного из американских астронавтов NASA возвращает экипаж с МКС раньше запланированного срока (14 января). Перед возвращением четырех астронавтов с Международной космической станции (МКС) произошло изменение командования на борту. Американский астронавт Майкл Финке передал командование своему российскому коллеге Сергею Кудь-Сверчкову.Финке заявил во время прямой трансляции церемонии на борту МКС, что испытывает смешанные чувства, прежде чем вручить Кудь-Сверчкову символический ключ от МКС.

«Несмотря на все изменения и трудности, мы продолжим нашу работу на МКС», — сказал Кудь-Сверчков. 

В качестве командира космонавт отвечает, помимо прочего, за то, чтобы экипаж оставался сплоченным и чтобы сотрудничество с коллегами на Земле было налажено. Его первый «приказ» в качестве командира: «совместные объятия всей команды МКС».

Ранее NASA объявило, что четыре члена экипажа Crew-11 — Финке, его коллега Зена Кардман, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов — вернутся на Землю в начале этой недели из-за проблем со здоровьем — впервые в истории МКС.

Все члены экипажа присутствовали на церемонии смены командования и сделали краткое заявление. Первоначально планировалось, что экипаж Crew-11 останется на борту МКС еще на несколько недель. Прибытие следующего экипажа запланирован на середину февраля, но может быть перенесен на более ранний срок.

Нынешний командир, Кудь-Сверчков, вместе со своим коллегой-космонавтом Сергеем Микаевым и астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом, прилетели на МКС в ноябре на ракете «Союз»; ожидается, что все трое останутся там до лета.

#россия #космос #мкс #роскосмос
Источник: t.me
Dentarg
11:08
Если для нормальной жизни страны требуется чьё-то бессмертие, и даже во влажных фантазиях нет других вариантов успеха - всё очень печально. Если всё зависит от единственного человека, значит нет выстр...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Purga
10:41
Ахахаахахах, аааааахахахаххах Ну на что надеются эти люди?
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
nonses84
10:33
Я не пойму, на кой Турции сдалось НАТО?
Bloomberg: НАТО обратилось к Турции с просьбой досрочно отправить истребители F-16 в страны Балтии
nonses84
10:31
Китай и Индия только языком трындеть умеют. Будут на побегушках у США.
США вводят 25-процентные пошлины против торговых партнёров Ирана
nonses84
10:27
Закатай губу, там один владелец, просто конторы разные.
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
Александр Пономарев
10:24
кулер говно! с креплением на рамку - только винтовое крепление, если гемороя не хочешь в итоге, например народный ID-Cooling SE-214-XT PRO, он еще и дешевле выйдет
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Райко Хикару
10:14
Кал это твой комментарий. Хотя если женщина, то понятно ни черта не смыслишь в железе.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
kilobait3
10:10
Куда передает привет дебилам с рей трейсингом. Даже наращивание тензорных ядер вам уже ничего не даст. Зелень занесла очень много бабла в сообщество и выгнать ее оттуда уже не получится.
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
Василий Коренков
10:07
Работа СМЕРШа в фильме не показана вообще. Безруков отыграл свою роль, в отличии от Миронова в фильме 2001 года, бездарно. СМЕРШа боялись как огня, в том числе и свои, исполняя их распоряжения безогов...
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
kilobait3
10:06
Запаса чипов мне точно хватит до 2030г. Главное что бы не взлетело изготовление плат.
В Micron заявляют, что кризис на рынке памяти завершится не ранее 2028 года
