NASA впервые в истории досрочно вернёт экипаж МКС на Землю 14 января из-за проблем со здоровьем у астронавта. Теперь уже бывший командир станции, американец Майкл Финке, также вернётся домой.

Из-за проблем со здоровьем у одного из американских астронавтов NASA возвращает экипаж с МКС раньше запланированного срока (14 января). Перед возвращением четырех астронавтов с Международной космической станции (МКС) произошло изменение командования на борту. Американский астронавт Майкл Финке передал командование своему российскому коллеге Сергею Кудь-Сверчкову. Финке заявил во время прямой трансляции церемонии на борту МКС, что испытывает смешанные чувства, прежде чем вручить Кудь-Сверчкову символический ключ от МКС.

«Несмотря на все изменения и трудности, мы продолжим нашу работу на МКС», — сказал Кудь-Сверчков.

В качестве командира космонавт отвечает, помимо прочего, за то, чтобы экипаж оставался сплоченным и чтобы сотрудничество с коллегами на Земле было налажено. Его первый «приказ» в качестве командира: «совместные объятия всей команды МКС».

Ранее NASA объявило, что четыре члена экипажа Crew-11 — Финке, его коллега Зена Кардман, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов — вернутся на Землю в начале этой недели из-за проблем со здоровьем — впервые в истории МКС.

Все члены экипажа присутствовали на церемонии смены командования и сделали краткое заявление. Первоначально планировалось, что экипаж Crew-11 останется на борту МКС еще на несколько недель. Прибытие следующего экипажа запланирован на середину февраля, но может быть перенесен на более ранний срок.

Нынешний командир, Кудь-Сверчков, вместе со своим коллегой-космонавтом Сергеем Микаевым и астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом, прилетели на МКС в ноябре на ракете «Союз»; ожидается, что все трое останутся там до лета.