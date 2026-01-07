Компании разрабатывают виртуальную копию объекта для Commonwealth Fusion Systems. Моделирование может сократить путь к практическому применению термоядерной энергии.

Commonwealth Fusion Systems (CFS), крупнейшая частная компания, занимающаяся термоядерным синтезом, будет сотрудничать с другими технологическими гигантами. Американская компания объявила об этом в пресс-релизе. В частности, Siemens и Nvidia инвестируют в компанию, предоставляя свои технологии и разрабатывая цифровой двойник для CFS.

Цифровой двойник термоядерного реактора предназначен для облегчения экспериментов. Изображение: Shutterstock/JavierLizarazo

Цифровой двойник будет представлять собой виртуальную модель термоядерного реактора SPARC, который в настоящее время строится в Бостоне. Этот демонстрационный реактор является промежуточным этапом на пути к Arc, первой коммерческой термоядерной электростанции, которую CFS планирует построить и ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. CFS уже заключила свой первый контракт на поставку электроэнергии с нефтегазовой компанией. До завершения строительства Arc цифровой двойник поможет значительно ускорить эксперименты без использования физической установки.

Боб Мумгард, соучредитель и генеральный директор CFS, объясняет:

«Это решение позволит CFS преобразовать годы ручных экспериментов в недели виртуальной оптимизации, используя цифровые инфраструктуры Nvidia и Siemens. Благодаря этому сотрудничеству мы демонстрируем, как искусственный интеллект и цифровая инженерия могут ускорить процесс от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию».

Для CFS переход к цифровому двойнику может иметь решающее значение. Другие компании, включая немецкую фирму Marvel Fusion, также уверенно движутся к созданию первой коммерческой термоядерной электростанции.

Сотрудничество позволяет CFS получить доступ к портфелю Siemens Xcelerator. Так, Design Center позволяет компании, занимающейся термоядерным синтезом, создавать, каталогизировать и обрабатывать проекты машин. Nvidia, в свою очередь, предоставляет доступ к инструментам Omniverse и OpenUSD для создания цифрового двойника, который, благодаря моделям физики на основе ИИ, позволяет проводить реалистичные симуляции.