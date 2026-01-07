Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Nvidia и Siemens планируют создать цифрового двойника термоядерной установки SPARC
Компании разрабатывают виртуальную копию объекта для Commonwealth Fusion Systems. Моделирование может сократить путь к практическому применению термоядерной энергии.

Commonwealth Fusion Systems (CFS), крупнейшая частная компания, занимающаяся термоядерным синтезом, будет сотрудничать с другими технологическими гигантами. Американская компания объявила об этом в пресс-релизе. В частности, Siemens и Nvidia инвестируют в компанию, предоставляя свои технологии и разрабатывая цифровой двойник для CFS.

Цифровой двойник термоядерного реактора предназначен для облегчения экспериментов. Изображение: Shutterstock/JavierLizarazoЦифровой двойник будет представлять собой виртуальную модель термоядерного реактора SPARC, который в настоящее время строится в Бостоне. Этот демонстрационный реактор является промежуточным этапом на пути к Arc, первой коммерческой термоядерной электростанции, которую CFS планирует построить и ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. CFS уже заключила свой первый контракт на поставку электроэнергии с нефтегазовой компанией. До завершения строительства Arc цифровой двойник поможет значительно ускорить эксперименты без использования физической установки.

Боб Мумгард, соучредитель и генеральный директор CFS, объясняет: 

«Это решение позволит CFS преобразовать годы ручных экспериментов в недели виртуальной оптимизации, используя цифровые инфраструктуры Nvidia и Siemens. Благодаря этому сотрудничеству мы демонстрируем, как искусственный интеллект и цифровая инженерия могут ускорить процесс от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию».

Для CFS переход к цифровому двойнику может иметь решающее значение. Другие компании, включая немецкую фирму Marvel Fusion, также уверенно движутся к созданию первой коммерческой термоядерной электростанции.

Сотрудничество позволяет CFS получить доступ к портфелю Siemens Xcelerator. Так, Design Center позволяет компании, занимающейся термоядерным синтезом, создавать, каталогизировать и обрабатывать проекты машин. Nvidia, в свою очередь, предоставляет доступ к инструментам Omniverse и OpenUSD для создания цифрового двойника, который, благодаря моделям физики на основе ИИ, позволяет проводить реалистичные симуляции.

#nvidia #siemens #цифровой двойник #термоядерная установка
Источник: cfs.energy
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
4
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
США покидают 66 международных организаций
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
22
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
5

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Роман Ефимочкин
21:16
А разве эта ситуация нормальная за такой ценник ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
21:14
Николай Гоголь "Мёртвые души" всегда актуален
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
beastly77
21:11
новость годовой давности
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Китя.
21:08
Да по фиг на деда. Это играю сейчас в SILENT.HILL.f далеко уже ушёл школу прошёл. Вроде ты в нее играл прошёл её или нет ?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
ark-bak
21:02
Так видюха не сгорела, чего стонет. А коннектор оплавился
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
20:58
через MAX
США покидают 66 международных организаций
Bernigan
20:56
Да уж, дед слился походу, ну а чё, в DX 11 и ниже фризы, в DX 12 мыло без DLSS, или мыло и мало кадров если вместо ФСР ТАА, реально кусок текстолита, но всё равно, смалодушничал дед, предал амудятину,...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter