Два прототипа ноутбука могут выдвигать свои экраны — один вверх, другой по сторонам.

Компания Lenovo представила ряд концептуальных продуктов на выставке CES 2026. Особенно впечатляют новый концепт ThinkPad Rollable XD, ноутбук со сворачиваемым дисплеем, и игровой ноутбук с боковым выдвижением экрана, который может быть расширен до 23,8 дюймов.

Игровой ноутбук Lenovo Legion с выдвинутым по сторонам экраном. Изображение: Lenovo

ThinkBook. Изображение: Lenovo

Благодаря расширенному экрану, первое устройство трансформируется из 13,3-дюймового дисплея в почти 16-дюймовое рабочее пространство. Экран выдвигается вверх, поскольку устройство является эволюцией ThinkBook Plus Gen6 Rollable. Согласно пресс-релизу Lenovo, это «смелая переосмысление ноутбука».Преимущество такого устройства: пользователи получают более чем на 50 процентов больше экранного пространства, не нося с собой более крупный 16-дюймовый ноутбук.

Устройством можно управлять с помощью голосового управления или жестов смахивания. Функции на основе искусственного интеллекта, такие как перевод в реальном времени, многомодальное взаимодействие и голосовой помощник, также включают возможность управления ноутбуком с закрытой крышкой.

Экран игрового ноутбука Legion по умолчанию имеет диагональ 16 дюймов и может быть расширен в два этапа: сначала до 21,5 дюймов, а затем до 23,8 дюймов с соотношением сторон 24:9. В отличие от ThinkPad Rollable XD, он расширяется по бокам. По сообщениям СМИ, механизм расширения экрана на прототипе был несколько шумным.

В отличие от ThinkBook Plus (где механизм расширения расположен в корпусе), OLED-панели, включая механизм, размещены в крышке двух новых концептуальных устройств, что снизило затраты на разработку. Lenovo пока не объявила, когда будут выпущены две модели и сколько они будут стоить.

Помимо ноутбуков со сворачиваемыми дисплеями, Lenovo также представила на CES 2026 другие концептуальные устройства, такие как очки с поддержкой искусственного интеллекта и новую клавиатуру.