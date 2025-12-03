Сообщается, что речь идет об извержении криовулканов на этой приближающейся к Земле комете.

О комете 3I/ATLAS до сих пор ещё многое неизвестно, однако практически постоянно появляются новости о ее новых аномалиях или вновь обнаруженных характеристиках. Издание «Лента.ру» обратило внимание на публикацию на научном сервере arXiv, в которой говорится о необычной структура небесного тела.

Сообщается, что на 3I/ATLAS обнаружены извержения криовулканов. Они, в отличие от земных вулканов, извергают не лаву, а воду, аммиак, метан или их смеси в жидком или газообразном состоянии при крайне низких температурах. Ледяные струи в случае 3I/ATLAS проявляют активность вследствие необычного для комет химическим составом небесного тела.

Отмечается, что межзвездная комета может быть похожа на ледяные транснептуновые объекты (небесные тела Солнечной системы, чья орбита проходит дальше, чем орбита Нептуна). В случае подтверждения этой теории станет очевидным, что 3I/ATLAS очень похож на объекты в нашей Солнечной системе. Это в очередной раз опровергнет версию об ее искусственном происхождении. Местоположение 3I/ATLAS утром 3 декабря

Напомним, сейчас 3I/ATLAS летит в сторону Земли и, как ожидается, приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние (269 млн км) 19 декабря. Ранее сообщалось, что новые данные телескопа TESS свидетельствуют, что загадочный межзвездный объект был замечен еще за два месяца до официального открытия 2 июля.