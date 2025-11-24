Компания OpenAI продолжает переманивать специалистов Apple, которые, по всей видимости, сыграют ключевую роль в создании новых гаджетов в 2026 году.

Некоторые ведущие специалисты, имеющие опыт работы в Apple, работают в OpenAI. Например, Джони Айв был нанят на должность главного дизайнера OpenAI в мае. Он занимал должность главного дизайнера Apple с 1997 по 2019 год и за это время внёс значительный вклад в создание множества продуктов.

Журналист Bloomberg Марк Гурман, имеющий обширные связи в технологических кругах, пишет в своей последней рассылке, что OpenAI продолжает переманивать специалистов Apple, всё чаще из команды разработчиков оборудования Apple.

По его словам, «только за последний месяц ИИ-компания наняла более 40 сотрудников для своего подразделения устройств — многие из этих инженеров пришли напрямую из Apple». Похоже, эти люди представляют самые разные области. В том числе они разрабатывали камеры, аппаратное обеспечение для iPhone и Mac, чипы, а также Vision Pro. Таким образом, OpenAI, по всей видимости, набирает сотрудников из многих отделов. Это «замечательно», подчеркнул Гурман, добавив, что Apple «далеко не рада» этому.

Джони Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявили в мае, что компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, работает над рядом аппаратных продуктов, которые могут быть выпущены в 2026 году.

По словам Гурмана, эти кадровые изменения демонстрируют, насколько сложно Apple стало удерживать ключевых сотрудников. Было время, когда сотрудники могли отказаться от более высокой зарплаты ради работы в Apple. По словам Гурмана, сейчас эта тенденция уже не преобладает.