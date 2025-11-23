У него особая инновационная технология обучения. Memo вскоре может избавить от утомительной домашней работы, в том числе он может складывать вещи и загружать посудомоечную машинку.

Два аспиранта Стэнфордского университета разработали робота, предназначенного для выполнения повседневных задач по домашнему хозяйству. Как сообщает Business Insider, устройство, получившее название Memo, может, помимо прочего, загружать посудомоечную машину и складывать носки. Ключевой фактор успеха стартапа — специально разработанная технология, которая позволяет легко и относительно недорого собирать данные для обучения робота. В последнее время казалось, что потенциал человекоподобных роботов не может до конца раскрыться. Причина: человеческая рука чрезвычайно сложна и имеет около 17 000 тактильных рецепторов — уровень, которого пока не достиг ни один робот. Даже Илон Маск признаёт, что разработка рук стала «невероятно сложной технической задачей».

Стартап Sunday Robotics утверждает, что добился значительного прогресса в этой области. На видео, опубликованном в X соучредителем Тони Чжао, показано, как Memo перемещается из столовой на кухню, убирает со стола и загружает посуду в посудомоечную машину.

Робот также способен наполнять кофемашину, складывать носки и поднимать бокалы. По заявлению компании, Memo выполняет эти задачи автономно. Стартап, основанный в 2024 году Чжао и его однокурсником Чэном Чи, сейчас насчитывает более 500 сотрудников в США, которые обучают робота повседневным домашним делам. В отличие от роботов-гуманоидов других компаний, Memo выглядит менее человечным и напоминает большую фигурку Lego на постаменте.

Sunday Robotics использует специально разработанную перчатку, с помощью которой Memo обучается своим навыкам. Человек надевает перчатку и выполняет определённые действия, а робот как бы считывает все эти действия и запоминает. Таким образом, робот не только обучается движениям, но и получает информацию о необходимом усилии (например, для захвата тех же самых бокалов). Таким образом, робот может научиться поднимать бокалы для вина, не разбивая их — за более чем 20 демонстраций этого не произошло ни разу. По словам стартапа, разработка Memo знаменует собой поворотный момент в развитии домашней робототехники.