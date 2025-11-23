Два аспиранта Стэнфордского университета разработали робота, предназначенного для выполнения повседневных задач по домашнему хозяйству. Как сообщает Business Insider, устройство, получившее название Memo, может, помимо прочего, загружать посудомоечную машину и складывать носки. Ключевой фактор успеха стартапа — специально разработанная технология, которая позволяет легко и относительно недорого собирать данные для обучения робота.В последнее время казалось, что потенциал человекоподобных роботов не может до конца раскрыться. Причина: человеческая рука чрезвычайно сложна и имеет около 17 000 тактильных рецепторов — уровень, которого пока не достиг ни один робот. Даже Илон Маск признаёт, что разработка рук стала «невероятно сложной технической задачей».
Стартап Sunday Robotics утверждает, что добился значительного прогресса в этой области. На видео, опубликованном в X соучредителем Тони Чжао, показано, как Memo перемещается из столовой на кухню, убирает со стола и загружает посуду в посудомоечную машину.
Робот также способен наполнять кофемашину, складывать носки и поднимать бокалы. По заявлению компании, Memo выполняет эти задачи автономно. Стартап, основанный в 2024 году Чжао и его однокурсником Чэном Чи, сейчас насчитывает более 500 сотрудников в США, которые обучают робота повседневным домашним делам. В отличие от роботов-гуманоидов других компаний, Memo выглядит менее человечным и напоминает большую фигурку Lego на постаменте.
Sunday Robotics использует специально разработанную перчатку, с помощью которой Memo обучается своим навыкам. Человек надевает перчатку и выполняет определённые действия, а робот как бы считывает все эти действия и запоминает. Таким образом, робот не только обучается движениям, но и получает информацию о необходимом усилии (например, для захвата тех же самых бокалов). Таким образом, робот может научиться поднимать бокалы для вина, не разбивая их — за более чем 20 демонстраций этого не произошло ни разу. По словам стартапа, разработка Memo знаменует собой поворотный момент в развитии домашней робототехники.