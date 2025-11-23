Искусственный объект, свободно перемещающийся по поверхности вод, предназначен для длительного проживания и будет использоваться для глубоководных исследований.

В Китае строят необычную плавучую платформу. Объект, способный выдерживать даже ядерные удары, предназначен для развития глубоководных исследований в Китае. Водоизмещение частично погружаемой платформы составляет 78 000 тонн, что примерно соответствует водоизмещению китайского суперавианосца «Фуцзянь» (80 000 тонн).

Источник: Китайская государственная судостроительная корпорацияБлагодаря специальным материалам конструкция способна выдерживать даже ударную волну ядерных бомб. На объекте смогут проживать около 240 человек в течение четырёх месяцев. Официально объект называется Deep-Sea All-Weather Resident Floating Research Facility («Глубоководная всепогодная плавучая исследовательская установка»). По имеющимся данным, разработка проекта заняла более 10 лет.

Научная платформа должна быть устойчивой к ядерным бомбардировкам, потому что «на объекте размещены критически важные отсеки, обеспечивающие аварийное энергоснабжение, связь и управление навигацией», цитирует исследователей газета South China Morning Post.

Строительство платформы длиной 38 метров и шириной 90 метров осуществляет Китайская государственная судостроительная корпорация. Компания строит как гражданские, так и военные суда. Главная палуба платформы будет расположена на высоте 45 метров над уровнем моря. Благодаря двухкорпусной конструкции объект, как ожидается, выдержит волны высотой от 6 до 9 метров и тайфуны высшей 17-й категории.

Уникальность платформы заключается в её мобильности. Она может развивать скорость до 15 узлов (почти 28 км/ч), что позволяет исследователям проводить различные глубоководные наблюдения и, помимо прочего, испытывать технологии подводной добычи полезных ископаемых.

Военные эксперты опасаются, что потенциальное применение системы выходит далеко за рамки чисто научных исследований. Платформу можно развернуть в спорных водах Южно-Китайского моря для обеспечения постоянного присутствия. Кроме того, платформа может использоваться в качестве командного пункта или логистического узла, откуда можно будет осуществлять снабжение и управление военными судами.