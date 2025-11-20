Журналисты Stern впервые побывали на судне и опубликовали эксклюзивные фотографии с огромного корабля, который впервые отправился в путешествие 20 ноября.

Журналисты издания Stern побывали на новом круизном лайнере Disney, построенном в немецком городе Папенбурге. Они поделились первыми фотографиями судна Disney Destiny. Сообщается, что это третий заказанный компанией Disney Cruise Line лайнер класса Triton. Он обошёлся компании в миллиард долларов.

Строительство осуществлялось на верфи Meyer с 2016 года, то есть до введения в эксплуатацию прошло 9 лет — типичный срок строительства круизного лайнера. Он покинул верфь 20 сентября 2025 года и месяц спустя отправился в первый рейс по маршруту Порт-Эверглейдс (Флорида) – Кастауэй-Кей (Багамы) – Порт-Эверглейдс. Именно в этом порту лайнер и базируется на постоянной основе.

Около 4000 пассажиров корабля проведут четыре-пять дней в Карибском море и на Багамах. Помимо Кастауэй-Кей, лайнер также посетит частный остров Disney Лукаут-Кей, а также острова Косумель (Мексика) и Нассау (Багамы).

Новый 340-метровый лайнер немного больше, чем предыдущие суда компании (Disney Dream и Disney Fantasy), и в качестве топлива использует более экологичный сжиженный природный газ (СПГ).