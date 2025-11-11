Сообщается, что Apple планирует использовать новую технологию в следующих поколениях MacBook. По данным инсайдера, в этих устройствах будут использоваться OLED-дисплеи.

Уже давно ходят слухи о том, что Apple планирует серьёзные изменения в своих MacBook. Соответствующую инсайдерскую информацию предоставил Марк Гурман из Bloomberg. Он сообщил, что Apple может использовать OLED-дисплеи в следующих поколениях MacBook. Теперь Гурман подробнее рассказал об этом в своей новостной рассылке Power On.

По словам Гурмана, после выхода первого MacBook с чипом M5 в следующем году Apple сначала выпустит модели с улучшенными процессорами. MacBook Pro с M5 Pro или M5 Max ориентирован на продвинутых пользователей, которым нужна ещё большая вычислительная мощность. MacBook Air с чипом M5 также появится в линейке в 2025 году. Однако ни одна из этих моделей не будет оснащена OLED-дисплеем.

По словам Гурмана, поклонникам Apple придётся ждать до конца 2026 или начала 2027 года, чтобы получить MacBook с технологией OLED. Ожидается, что переход на новую технологию произойдёт с появлением ноутбуков поколения M6. Более того, стандартный MacBook с чипом M6 по-прежнему будет использовать дисплей Retina, то есть ЖК-технологию. По словам Гурмана, OLED-дисплей будет доступен только в более дорогих моделях Pro с M6 Max и Pro.

Помимо новой технологии отображения, ожидается, что модели M6 Max и Pro также будут поддерживать сенсорный экран и станут значительно тоньше своих предшественников. В будущем Apple, возможно, внедрит адаптированный дизайн и новые функции в стандартную модель MacBook.

Гурман подчеркивает, что помимо изменений дизайна существующих моделей, Apple работает над совершенно новым MacBook. Устройство, получившее внутреннее обозначение «J700», призвано стать бюджетной версией ноутбуков Apple. Компания стремится конкурировать с такими устройствами, как Chromebook или недорогие ноутбуки на Windows, и ориентироваться в первую очередь на студентов и покупателей с ограниченным бюджетом. Более дешевый MacBook может быть выпущен даже раньше моделей M6.