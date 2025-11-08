Китайское космическое агентство впервые предупредило США о возможном столкновении

У США и Китая довольно напряженные политические отношения. Тем более примечательно, что Китайское национальное космическое агентство (CNSA) совместно с NASA впервые предотвратило столкновение двух спутников на орбите. В течение многих лет NASA информировало китайское агентство о неизбежности столкновения спутников на орбите.

«Годами, когда мы наблюдали сближение аппаратов, то посылали китайцам сообщение», — заявил Элвин Дрю, директор NASA по вопросам устойчивого развития космоса, на пленарном заседании Международного астронавтического конгресса (IAC) в Сиднее.

Однако Китай, как правило, не реагировал. Было даже неясно, было ли вообще получено сообщение. Однако, как сообщают СМИ 7 ноября, в конце сентября CNSA впервые связалось с NASA и предупредило о возможном столкновении. В электронном письме агентство сообщило, что китайский спутник будет избегать столкновения со спутником NASA. Китайские коммерческие спутниковые операторы уже обмениваются сообщениями с западными операторами. Со SpaceX и с британской Eutelsat OneWeb уже связались соответствующие китайские компании.