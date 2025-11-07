После перезагрузки ПК функция безопасности Windows BitLocker иногда требует ключ для получения доступа. Ошибка появилась после октябрьского обновления ОС.

Инструмент Microsoft BitLocker предназначен для защиты компьютеров с Windows от несанкционированного доступа. После активации функция безопасности срабатывает, например, при обнаружении изменений в оборудовании или обновлении доверенного платформенного модуля (TPM). Однако, как сообщает Bleeping Computer, некоторые пользователи Windows, которые просто хотят перезагрузить систему, также сталкиваются с проблемой блокировки.

При перезапуске Windows пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, видят экран восстановления BitLocker. Без ввода ключа доступ к операционной системе остаётся заблокированным. Microsoft уже выявила эту ошибку. По всей видимости, она в основном затрагивает устройства Intel, использующие функцию «Modern Standby». Эта функция поддерживает подключение к интернету даже при переходе в режим пониженного энергопотребления.

Сообщается, что эта проблема также возникает в нескольких версиях и обновлениях Windows. Любой, кто установил Windows 11 24H2, 25H2 или Windows 10 22H2 и включил BitLocker, может столкнуться с блокировкой. Microsoft подтверждает, что проблема появилась с октябрьским обновлением.

По данным Microsoft, существует простое решение этой проблемы. Просто нужно ввести ключ BitLocker. После разблокировки системы перезагрузка не должна вызывать дальнейших запросов BitLocker. Если Windows управляется администратором, всё немного сложнее. Необходимо обратиться в службу поддержки Microsoft за инструкциями по загрузке групповой политики. Также Microsoft предоставляет инструкции в документе поддержки о том, где найти ключ BitLocker.