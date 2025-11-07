Инцидент произошел в бизнес-зале аэропорта, 150 пассажиров пришлось эвакуировать.

Внешний аккумулятор взорвался в кармане брюк мужчины в бизнес-зале аиакомпании Qantas в аэропорту Мельбурна. Как сообщают австралийские СМИ со ссылкой на представителя Qantas, в результате инцидента утром 6 ноября были эвакуированы около 150 пассажиров. Владелец повербанка получил ожоги и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Очевидцы рассказали, что внезапно услышали крики и взрыв. «Его куртка загорелась. Нас эвакуировали, потому что дым и запах были очень сильными — надеюсь, с мужчиной всё в порядке», — цитирует газета Sydney Morning Herald одного из пассажиров.

После инцидента Qantas и другие авиакомпании пересматривают свои правила обращения с литиевыми аккумуляторами, которые считаются источником опасности в авиации. Только в июле на рейсе Virgin из Сиднея в Хобарт вспыхнул пожар в багажном отделении, а в январе в Южной Корее 27 человек получили ранения в результате возгорания внешнего аккумулятора на борту самолёта.

Неисправный аккумулятор часто можно определить по внезапному вздутию устройства. Причиной этого могут быть такие факторы, как:

перезарядка;

перегрев;

механические повреждения;

короткое замыкание;

старение.

В этом случае нельзя продолжать использовать устройство, вскрывать его самостоятельно или пытаться починить. Если гарантия ещё действительна, стоит обратиться к производителю — он также может дать рекомендации по хранению и/или утилизации изделия.