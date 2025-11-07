Как сообщает агентство Reuters, один из аэропортов Дамаска станет базой для американских войск

В понедельник, 10 ноября, президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе использование Соединенными Штатами одной из сирийских авиабаз. По данным Reuters, план США включает использование базы для мониторинга потенциального израильско-сирийского соглашения.

C-130H. Фото: ВВС СШАСогласно информации, предоставленной агентством, Пентагон недавно провел исследование базы (включая проверку взлетно-посадочной полосы, которая должна быть готова, например, для приема транспортных самолетов C-130). Также состоялись американо-сирийские переговоры по вопросам логистики, дозаправки и организации гуманитарной помощи. Напомним, в конце 2024 года в Сирии произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут президент Башар Асад. После этого российские военные покинули территорию страны.