kosmos_news
США могут разместить военный контингент на авиабазе в Сирии
Как сообщает агентство Reuters, один из аэропортов Дамаска станет базой для американских войск

В понедельник, 10 ноября, президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе использование Соединенными Штатами одной из сирийских авиабаз. По данным Reuters, план США включает использование базы для мониторинга потенциального израильско-сирийского соглашения.
C-130H. Фото: ВВС СШАСогласно информации, предоставленной агентством, Пентагон недавно провел исследование базы (включая проверку взлетно-посадочной полосы, которая должна быть готова, например, для приема транспортных самолетов C-130). Также состоялись американо-сирийские переговоры по вопросам логистики, дозаправки и организации гуманитарной помощи. Напомним, в конце 2024 года в Сирии произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут президент Башар Асад. После этого российские военные покинули территорию страны.

#сша #сирия #военная база
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Антон Шилов
14:49
А причем здесь он? Вышел на рынок - это еще не значит, что будет пользоваться успехом. Этот бренд даже в Турции не лидер.
Электромобиль Hyptec SSR установил новый рекорд в дрифте со скоростью 213 км/ч
Аникей Сковородкер
14:48
Хищник с человечески лицом! И сюда Уэйланда припахали, получается AVP 3!
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
SekaZzZ34
14:43
Повод для Sapphire отказаться от данной задумки
Зафиксирован четвёртый случай оплавления разъёма 12V-2×6 в видеокарте Radeon RX 9070 XT
Stepa Sozonov
14:13
А как быть с репозиториями в виндовс? Центром обновления и магазином? Я хочу поиграть в Скайрим, и не актуальный AE а LE с той самой сборкой модов как раньше. И из-за новых драйверов не могу этого сде...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Atrides2000
14:10
нехватки возможностей покупателей - - это так сейчас называют нехватку денег?
Крупнейшие российские торговые сети замедляют рост из-за нехватки возможностей покупателей
corsi
13:48
В 2013, когда вышел FX-9590, был уже Haswell.
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
PanzerK
13:16
2000 и 3000 на одних и тех же платах...
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
222
13:14
спасибо набиуллиной за рост аварий на дорогах
В Россию в октябре ввезли рекордное количество подержанных легковых автомобилей
Василий Пупкин
13:12
у мя инфа как откр портал нз вккачитор -_
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
link1pc
12:51
Да, в источнике шесть разных сборок под разный бюджет с учетом производительности в зависимости от разрешения. В источнике к каждой указанной здесь сборке есть описание. Для сборки на RX 7600: "Если...
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
