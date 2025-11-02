Эрик Зеликман считает, что текущие модели ИИ смогут полностью раскрыть свой потенциал, только если будут понимать (и сопереживать) человеческим мотивам.

Исследователь ИИ Эрик Зеликман убеждён, что модели ИИ могли бы быть значительно более успешными, если бы обладали более развитым эмоциональным интеллектом. Это потенциально может даже сделать возможным лечение рака. Как сообщает Business Insider, докторант Стэнфордского университета в настоящее время привлекает миллиард долларов для реализации своей идеи.

Покинув в сентябре xAI, компанию Илона Маска, занимающуюся разработкой ИИ, Зеликман сейчас сосредоточен на работе над докторской диссертацией в Стэнфордском университете. Ранее он работал стажёром по машинному обучению в Microsoft и инженером по глубокому обучению в Lazard, одном из ведущих мировых инвестиционных банков. Параллельно с учёбой он также ищет инвесторов для своего стартапа Humans&, целью которого является разработка моделей ИИ, способных учиться у пользователей и сопереживать им.

Раунд финансирования ещё не завершён. Тем не менее, перспективы считаются весьма многообещающими: венчурные капиталисты в настоящее время вкладывают миллиарды долларов в стартапы в области ИИ, возглавляемые известными исследователями, надеясь, что следующий большой прорыв будет достигнут небольшими высококвалифицированными командами. Humans& в настоящее время оценивается примерно в четыре миллиарда долларов.

Зеликман стал известен как ведущий автор исследования, опубликованного в прошлом году, в котором он описывает, как языковые модели могут научиться «думать», прежде чем реагировать. Он убеждён, что современные системы ИИ фокусируются на неверных задачах, и что модели, ориентированные на человека, способны достигать целей, которые раньше казались недостижимыми.

Своим подходом Зеликман намеренно противостоит позиции многих других исследователей ИИ. Например, руководитель направления ИИ в Microsoft Мустафа Сулейман предупреждает о рисках чрезмерно эмпатичных систем. Он подчёркивает, что сама вера в «сознательный ИИ» может иметь серьёзные последствия. Чат-боты всё чаще выглядят эмоционально убедительными, заставляя людей верить в их разумность и относиться к ним как к разумным существам. По словам Сулеймана, люди эволюционно предрасположены воспринимать всё, что слушает, понимает и реагирует, как сознательную сущность. Поэтому он прямо предостерегает от чрезмерной антропоморфизации систем ИИ. Пока неясно, будут ли системы ИИ с более высоким эмоциональным интеллектом оказывать тот положительный эффект, на который надеется Зеликман.