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kosmos_news
Экоактивисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на частные самолеты в Лондоне
Just Stop Oil требует, чтобы британское правительство в сотрудничестве с другими странами разработало план по прекращению к 2030 году добычи и использования нефти, газа и угля.

Утром 20 июня активисты группы Just Stop Oil сообщили, что облили краской частные самолеты на посадочной площадке, где несколькими часами ранее приземлился самолет Тейлор Свифт.
Фото: Just Stop Oil Два активиста прорвались через забор частного аэропорта в Станстеде, требуя заключения чрезвычайного договора о прекращении использования ископаемого топлива к 2030 году. Об акции Just Stop Oil сама организация написала на платформе X (аккаунт @JustStop_Oil) 20 июня.

В частности, в посте написано, что Дженнифер и Коул прорезали сетку забора на частном аэродроме в Станстеде.

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Они утверждали, что 80% людей никогда даже не летали на самолете. Люди, использующие самолеты, вызывают 50% глобальных выбросов от авиации: частные самолеты выбрасывают в 14 раз больше загрязняющих веществ на одного пассажира, чем коммерческие самолеты.

В пресс-релизе группы говорится, что они «требуют, чтобы новое правительство Великобритании взяло на себя обязательство работать с другими правительствами для согласования справедливого плана по прекращению добычи и сжигания нефти, газа и угля к 2030 году».

Один из участников кампании заявил:

«Мы живем в двух мирах: один, где миллиардеры живут в роскоши, имея возможность летать на частных самолетах, и другой, где непригодные для жизни условия навязываются бесчисленным миллионам людей. Между тем, система, которая позволяет немногим накапливать огромные богатства в ущерб всем остальным, разрушает условия, необходимые для поддержания человеческой жизни в быстро ускоряющемся и бесконечном «жестоком мире». Миллиардеры не являются неприкасаемыми, климатический кризис затронет каждого из нас».

Представитель Just Stop Oil также отметил: 

«Хотя правительства позволяют нефтяным корпорациям выходить из-под контроля и разрушать наши сообщества, действия отдельных лиц мало что значат».

#авиация #самолеты #just stop oil
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