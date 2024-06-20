Утром 20 июня активисты группы Just Stop Oil сообщили, что облили краской частные самолеты на посадочной площадке, где несколькими часами ранее приземлился самолет Тейлор Свифт.
Два активиста прорвались через забор частного аэропорта в Станстеде, требуя заключения чрезвычайного договора о прекращении использования ископаемого топлива к 2030 году. Об акции Just Stop Oil сама организация написала на платформе X (аккаунт @JustStop_Oil) 20 июня.
В частности, в посте написано, что Дженнифер и Коул прорезали сетку забора на частном аэродроме в Станстеде.
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Они утверждали, что 80% людей никогда даже не летали на самолете. Люди, использующие самолеты, вызывают 50% глобальных выбросов от авиации: частные самолеты выбрасывают в 14 раз больше загрязняющих веществ на одного пассажира, чем коммерческие самолеты.
В пресс-релизе группы говорится, что они «требуют, чтобы новое правительство Великобритании взяло на себя обязательство работать с другими правительствами для согласования справедливого плана по прекращению добычи и сжигания нефти, газа и угля к 2030 году».
Один из участников кампании заявил:
«Мы живем в двух мирах: один, где миллиардеры живут в роскоши, имея возможность летать на частных самолетах, и другой, где непригодные для жизни условия навязываются бесчисленным миллионам людей. Между тем, система, которая позволяет немногим накапливать огромные богатства в ущерб всем остальным, разрушает условия, необходимые для поддержания человеческой жизни в быстро ускоряющемся и бесконечном «жестоком мире». Миллиардеры не являются неприкасаемыми, климатический кризис затронет каждого из нас».
Представитель Just Stop Oil также отметил:
«Хотя правительства позволяют нефтяным корпорациям выходить из-под контроля и разрушать наши сообщества, действия отдельных лиц мало что значат».