Гарантия производителя — 12 месяцев

Компания UGREEN анонсировала новое магнитное устройство для охлаждения телефонов. По заявлению производителя, поверхность радиатора может достигать температуры минус 25 C (эффективность охлаждения до таких температур достигается при температуре окружающей среды в диапазоне 6–9 °C — в более тёплых условиях разница температур будет меньше). Рекомендованная цена новинки — 199 юаней(~$28).

Источник изображения: UGREEN

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Охладитель имеет размеры 64×64×30 мм и весит 96 г, доступен в сером и белом цветах. На торце вентилятора расположен цифровой дисплей, отображающий текущий режим работы и температуру. Магнитное кольцо на задней панели обеспечивает силу удержания 23 Н.

Источник изображения: UGREEN

Устройство оснащено семилопастным вентилятором с максимальной скоростью вращения 6500 об/мин, уровень шума не превышает 20 дБ. В конструкции используется улучшенный чип NTC. Питание подаётся через порт USB-C, максимальная потребляемая мощность — 30 Вт, входной ток — до 3 А. Производитель предоставляет на новинку заводскую гарантию сроком 12 месяцев.