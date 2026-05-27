Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Xiaomi представила электрическую отвертку Mijia Cordless Straight Screwdriver
Новинка оснащена аккумулятором емкостью 2000 мАч...
реклама

Компания Xiaomi анонсировала электрическую отвертку Mijia Cordless Straight Screwdriver с прямой рукояткой. Устройство поддерживает три уровня регулировки крутящего момента. В электрическом режиме максимальный крутящий момент составляет 4 Н·м, а в ручном — 8 Н·м. Новинка оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мАч, полного заряда которого хватает для закручивания примерно 600 винтов. Зарядка осуществляется через универсальный порт Type-C.

Источник изображения: Xiaomi

реклама

Инструмент оборудован бестеневой кольцевой светодиодной подсветкой и поддерживает переключение направления вращения с помощью одной кнопки. Патрон имеет магнитное крепление для бит. В комплект поставки входит набор из 18 насадок из легированной стали (9 длинных и 9 коротких), включая плоские (SL), крестовые (PH, PZ), шестигранные (H) и звездообразные (T) шлицы. Конструкция кейса обеспечивает совместное хранение инструмента со всеми битами, а также поддерживает функцию намагничивания насадок. Стоимость Mijia Cordless Straight Screwdriver на этапе коллективного финансирования составляет 99 юаней(~$13).

Источник изображения: Xiaomi

#xiaomi #отвертка #электрическая
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
В США 12 млн коллекционных авто бэби-бумеров на $570 млрд грозят наследникам тяжбами за имущество
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter