Компания Xiaomi анонсировала электрическую отвертку Mijia Cordless Straight Screwdriver с прямой рукояткой. Устройство поддерживает три уровня регулировки крутящего момента. В электрическом режиме максимальный крутящий момент составляет 4 Н·м, а в ручном — 8 Н·м. Новинка оснащена встроенным аккумулятором емкостью 2000 мАч, полного заряда которого хватает для закручивания примерно 600 винтов. Зарядка осуществляется через универсальный порт Type-C.

Источник изображения: Xiaomi

Инструмент оборудован бестеневой кольцевой светодиодной подсветкой и поддерживает переключение направления вращения с помощью одной кнопки. Патрон имеет магнитное крепление для бит. В комплект поставки входит набор из 18 насадок из легированной стали (9 длинных и 9 коротких), включая плоские (SL), крестовые (PH, PZ), шестигранные (H) и звездообразные (T) шлицы. Конструкция кейса обеспечивает совместное хранение инструмента со всеми битами, а также поддерживает функцию намагничивания насадок. Стоимость Mijia Cordless Straight Screwdriver на этапе коллективного финансирования составляет 99 юаней(~$13).

Источник изображения: Xiaomi