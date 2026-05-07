Исследователи превратили выброшенные аккумуляторы от телефонов и отходы лигнина в натриево-ионный аккумуляторный материал с высокой циклической стабильностью.

Исследователи из Хэнаньского педагогического университета и Технологического университета Цилу превратили мусор в эффективный компонент для натрий-ионных батарей. Они использовали металлы из старых телефонов Nokia и лигнин — побочный продукт производства бумаги. Полученный материал по структуре напоминает пчелиные соты, что позволило ускорить движение ионов и повысить стабильность работы аккумулятора.

Разработка решает главную проблему натриевых батарей — их недолговечность по сравнению с литиевыми аналогами. В ходе тестов новый анод (отрицательный электрод) показал высокую емкость и сохранил стабильные показатели даже после 300 циклов зарядки. Благодаря «сотовой» архитектуре электролит легче проникает внутрь материала, что обеспечивает быструю и эффективную передачу энергии.

Такой подход «отходы к отходам» позволяет одновременно утилизировать электронный мусор и промышленные остатки древесины, которые обычно просто сжигают. По мнению авторов работы, опубликованной в издании Interesting Engineering, технология может стать дешевой и экологичной альтернативой современным литиевым аккумуляторам. В перспективе такие батареи планируют использовать в электромобилях и системах хранения энергии для электросетей.