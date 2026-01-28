Месяц спустя после выхода чипсета Exynos 2600 в базе данных Geekbench появились результаты тестирования Exynos 2700

Спустя месяц после релиза флагманского чипсета Exynos 2600, в базе бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования его преемника под индексом Exynos 2700 (кодовое название Ulysses). Согласно данным утечки, чип получил четырехкластерную архитектуру с 10 ядрами.

Автор изображения: Qwen Ai

Конфигурация CPU включает одно ядро с частотой 2,78 ГГц, четыре ядра по 2,88 ГГц, еще четыре по 2,40 ГГц и одно энергоэффективное ядро на 2,30 ГГц. Это заметно отличается от компоновки текущего Exynos 2600, где используется три кластера с пиковой частотой до 3,8 ГГц. Графическая подсистема представлена новым ускорителем Xclipse 970. В текущей итерации теста GPU набрал 15 618 баллов в OpenCL, что ниже показателей предшественника (около 25 791 балла), однако низкие частоты и объем памяти в 1 ГБ указывают на использование раннего инженерного сэмпла (Engineering Reference Device).

Автор изображения: Geekbench

Ожидается, что Exynos 2700 станет аппаратной основой линейки Galaxy S27 в 2027 году. По предварительным данным, производство будет развернуто на мощностях Samsung Foundry с использованием техпроцесса второго поколения 2 нм (SF2P) и архитектуры Gate-All-Around (GAA). Чипсету приписывают поддержку памяти стандарта LPDDR6 и накопителей UFS 5.0. Тестовый стенд работал под управлением Android 16 с 12 ГБ оперативной памяти.