iQOO анонсировала дату презентации флагмана 15 Ultra с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7400 мАч

Бренд iQOO официально подтвердил, что первый смартфон серии Ultra, ориентированный на геймеров, будет представлен в Китае 4 февраля. Новинка позиционируется как «Performance Ultra» — устройство, где акцент сделан не только на камерах, но и на предельной производительности. Дизайн модели выполнен в футуристичном стиле с текстурой «шестиугольной матрицы» и новой системой подсветки Energy Blade.

Главной технической особенностью iQOO 15 Ultra станет интеграция встроенного активного кулера (вентилятора) для охлаждения SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чипсет работает в паре с фирменным игровым сопроцессором Q3, отвечающим за апскейлинг разрешения и интерполяцию кадров в тяжелых тайтлах. Смартфон также получит скрытые воздухозаборники и физические плечевые триггеры для управления в играх.

По предварительным данным инсайдера Digital Chat Station, аппарат оснастят 6,85-дюймовым плоским 2K-экраном Samsung LTPO и внушительным аккумулятором емкостью 7400 мАч с поддержкой 100-ваттной беспроводной зарядки. Камерный блок включает три сенсора по 50 Мп, в том числе перископ с 3-кратным оптическим зумом. Максимальные конфигурации памяти достигнут 24 ГБ ОЗУ и 1 ТВ ПЗУ.