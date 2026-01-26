Оба экземпляра диаметром 43 мм изготовлены из нержавеющей стали и оснащены механизмом Caliber J810 Eco-Drive с ручным заводом

Испанское подразделение Citizen анонсировало пополнение коллекции «OF» двумя новыми моделями в дайверском стиле — AW1887-56L и AW1888-53E. Обе новинки получили стальные корпуса диаметром 43 мм и толщиной 12,4 мм. Несмотря на визуальное сходство с дайверами (крупные люминесцентные индексы, характерный безель), безели у часов фиксированные, а циферблаты защищены минеральным стеклом.

Может быть интересно

Технически обе референции идентичны: внутри установлен кварцевый калибр J810 с технологией Eco-Drive. Система питается от энергии света и обеспечивает запас хода до 8 месяцев при полной зарядке. Из дополнительных функций доступно только окно даты в положении «3 часа». Модели поставляются на стальных браслетах с раскладывающейся застежкой.

Различия заключаются в оформлении. AW1887-56L получила льдисто-голубой циферблат с вертикальной текстурой, корпус и браслет с черным PVD-покрытием, а также медные стрелки. Версия AW1888-53E выполнена в классическом стиле с черным циферблатом, золотистыми маркерами и красной секундной стрелкой. Розничная цена в Европе составляет €179,10 за черную версию и €215,10 за модель с PVD-покрытием.