Xiaomi официально подтвердила дату презентации серии Redmi Turbo 5 в Китае — мероприятие состоится 29 января. Главной новинкой станет Turbo 5 Max, который первым на рынке получит свежую SoC MediaTek Dimensity 9500s. Чип выполнен по техпроцессу TSMC N3E и имеет восьмиядерную архитектуру: одно ядро Cortex-X925 (3,73 ГГц), три Cortex-X4 (3,30 ГГц) и четыре Cortex-A720 (2,40 ГГц) в связке с графикой Mali Immortalis-G925 MC12.

Ключевой особенностью устройства станет аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки (PPS) и 27-ваттной обратной проводной зарядки. Глава подразделения смартфонов Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что по автономности аппарат готов конкурировать с девайсами на 10 000 мАч и станет лучшим выбором в ценовом сегменте до 2500 юаней в 2026 году. В плане дизайна Max-версия получит металлическую рамку (CNC), заднюю панель из флагманского стекловолокна и блок камер в форме гоночного трека с двойным кольцевым индикатором.

Вместе со смартфонами представят наушники Redmi Buds 8 Pro. Гарнитура оснащена двойными 6,7-мм пьезокерамическими драйверами и 11-мм динамиком с титановым напылением. Заявлено шумоподавление до 55 дБ в полосе до 5 кГц с адаптивной подстройкой под окружение. Также на презентации покажут планшет Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition с кастомной гравировкой герба Хогвартса и тематическими аксессуарами в комплекте.