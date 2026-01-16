YouTube анонсировал ряд обновлений, призванных улучшить работу сервиса для подростков и предоставить родителям больше возможностей для контроля

Видеохостинг YouTube анонсировал масштабное обновление системы безопасности и контроля для пользователей подросткового возраста. Изменения затрагивают три ключевых направления: управление экранным временем в Shorts, новые стандарты качества контента и упрощение интерфейса управления семейными аккаунтами.

Автор изображения: Qwen Ai

Одним из главных нововведений стало внедрение функции ограничения просмотра коротких видео YouTube Shorts. Родители получили возможность устанавливать лимит на скроллинг ленты в диапазоне от 0 до 2 часов. Установка таймера на нулевое значение позволяет полностью заблокировать доступ к разделу Shorts на определенные периоды, например, на время выполнения домашних заданий. Кроме того, для контролируемых учетных записей стали доступны настраиваемые напоминания о необходимости сделать перерыв или отправиться спать.

Параллельно платформа внедряет новую систему оценки качества контента, разработанную совместно с экспертами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Американской психологической ассоциации. Эти принципы интегрируются в алгоритмы рекомендаций. По словам представителей сервиса, целью является увеличение видимости образовательных и развивающих роликов от проверенных источников при одновременном снижении приоритета низкокачественного материала в лентах подростков.

Третий блок обновлений касается технического взаимодействия с профилями. YouTube упростил процесс регистрации детских учетных записей и анонсировал функцию быстрого переключения между аккаунтами в мобильном приложении. По задумке разработчиков, это поможет избежать путаницы в профилях внутри одной семьи и обеспечит корректную работу персональных рекомендаций и настроек безопасности для каждого пользователя.