Одной из ключевых особенностей N5 Air стала поддержка накопителей корпоративного класса U.2.

На выставке CES 2026 компания Minisforum продемонстрировала NAS-систему N5 Air, предназначенную для замены базовой модели N5. Устройство ориентировано на оптимизацию стоимости и базируется на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 255 (архитектура Zen 4, 16 потоков) с графикой Radeon 780M. В отличие от старших моделей линейки, N5 Air не имеет выделенного NPU для ускорения задач искусственного интеллекта.

Ключевой особенностью N5 Air стала гибкость в работе с твердотельными накопителями: устройство поддерживает установку дисков форматов U.2 и M.2 (2280/22110) объемом до 15 ТБ, при этом один из слотов работает в режиме PCIe 4.0 x2. Основная дисковая подсистема включает пять отсеков для накопителей SATA 3,5/2,5 дюйма с поддержкой дисков объемом до 22 ТБ на каждый слот. В отличие от флагманской версии N5 MAX с распаянной памятью, модель Air оснащена двумя слотами для модулей DDR5-5600 (без поддержки ECC) с возможностью расширения до 96 ГБ.

Сетевые интерфейсы представлены портами 10 Гбит/с (контроллер AQC113) и 5 Гбит/с (RTL8126), при этом производитель упомянул возможность выпуска версии с двумя портами по 10 Гбит/с. Набор внешних портов включает HDMI и USB4, поддерживающие вывод изображения в 8K при 60 Гц или 4K при 144 Гц, а также интерфейс OCuLink для внешних расширений. Питание осуществляется через разъем DC (19 В) от блока мощностью 280 Вт. Устройство поставляется с предустановленной системой MinisCloud, а также поддерживает Windows 11 Pro и Linux.