Моноблок оснащен 24-дюймовой панелью с разрешением FHD

На выставке CES 2026 компания ASUS анонсировала моноблок V400 AiO (модель VM441Q1), ставший первым в мире компьютером формата «все в одном» категории Copilot+ на базе платформы Qualcomm Snapdragon X. Дизайн устройства выполнен в минималистичном стиле, визуально приближающем компьютер к обычному монитору.

Новинка оснащена 24-дюймовой панелью с разрешением FHD, которая обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB при яркости 250 нит. Производитель также предлагает модификацию с поддержкой сенсорного ввода. В максимальной конфигурации устройство комплектуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ.

Интерфейсная панель включает один разъем USB-C (5 Гбит/с), один USB-A (5 Гбит/с), два разъема USB 2.0, разъем RJ45 для проводного интернета и выход HDMI.

За звуковое сопровождение отвечают два встроенных динамика мощностью по 3 Вт с поддержкой Dolby Atmos, а для видеосвязи предусмотрена система из двух микрофонов с функцией интеллектуального шумоподавления.