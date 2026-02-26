Системные платы ASRock продолжают доставлять неудобства своим владельцам.

Случаи, связанные с выходом из строя процессоров Ryzen на материнских платах ASRock, уже неоднократно публиковались владельцами CPU в сети Интернет, а сейчас своей историей решил поделиться эксперт YouTube-канала Tech Yes City, пишет издание Wccftech.

Как сообщает специалист, на его материнской плате ASRock X870 Steel Legend WiFi вышло из строя сразу два процессора Ryzen 9 9950X с перерывом в несколько месяцев. Первый CPU проработал на данной системной плате в течение трёх-четырёх месяцев, после чего утратил свою работоспособность.

Эксперт заменил его на аналогичную модель, установив на ту же матплату, и спустя примерно тот же промежуток времени второй процессор тоже вышел из строя. Были предприняты попытки обновить BIOS и установить CPU на другие системные платы, но все они провалились.

Специалист выяснил, что проблемы могут указывать на дефектную партию материнских плат ASRock, хотя точных данных о моделях, которые к ней относятся, пока не имеется. Дефект может приводить к перенапряжению из-за неправильной работы VRM, в результате чего происходит постепенная деградация процессора.

Источник фото: Wccftech/Tech Yes City/YouTube

Ранее компания ASRock выпустила обновление прошивки, которое должно исключить проблемы с процессорами, но его работоспособность пока под вопросом. В случае возникновения описываемых неполадок эксперт рекомендует заменять не только CPU, но и матплату.

