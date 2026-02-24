Смартфоны с узнаваемым стилем Nothing будут представлены 5 марта.

Компания Nothing с 2021 года выпускает смартфоны с эффектным внешним видом и узнаваемым инновационным дизайном. 5 марта Nothing представит свою серию Phone (4a) в Лондоне. Ожидается, что, как и в прошлом, будет представлено два устройства. Nothing впервые показала дизайн более доступной стандартной модели, Phone (4a), в публикации в социальных сетях.

Nothing Phone (4a). Фото: Nothing

Phone (4a) остается верным принципам Nothing и снова имеет прозрачную заднюю панель, позволяющую увидеть, по крайней мере, некоторые внутренние компоненты. Так называемая система подсветки Glyph Bar, теперь расположенная непосредственно рядом с камерой, была полностью переработана.

Мини-светодиоды можно индивидуально контролировать и настраивать. Например, они могут излучать различные световые сигналы в зависимости от звонящего и светиться по-разному при получении сообщения в мессенджере.

Также появилась информация о вариантах расцветки. Ожидается, что серия Phone (4a) будет доступна в четырех цветах: белом, черном, синем и розовом. Помимо дизайна, Nothing пока не раскрыла никаких подробностей о своих будущих смартфонах.

Ожидается, что стандартная модель Phone (4a) будет оснащена процессором Snapdragon 7 и 6,78-дюймовым AMOLED-экраном. По слухам, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным широкоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом.

Ожидается, что Phone (4a) Pro будет позиционироваться на ступень выше стандартной модели, что, естественно, отразится на цене. Сколько новые смартфоны Nothing будут стоить и каковы их фактические характеристики, станет известно 5 марта.