Realme Neo8 с процессором Snapdragon 8 Gen 5 выйдет в январе этого года

Компания Realme начала официальное продвижение модели Neo8, которая станет следующим представителем серии Neo и преемником вышедшего в декабре 2024 года Neo7. Производитель опубликовал первое изображение устройства в цвете Cyber Purple, демонстрирующее возвращение знакового элемента дизайна — светового кольца Awakening Halo. Корпус новинки сочетает в себе металлическую рамку и прозрачную стеклянную заднюю панель с интегрированной RGB-подсветкой.

Ключевой технической особенностью Realme Neo8 станет использование флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 5. По заявлению вице-президента компании Чейза Сюя (Chase Xu), чипсет построен на той же архитектуре и техпроцессе, что и Snapdragon 8 Elite Gen 5, и демонстрирует результат в бенчмарках на уровне 3,58 миллиона баллов. Такое решение призвано обеспечить устройству производительность флагманского уровня в сегменте смартфонов среднего класса.

Согласно предварительным данным, аппарат получит 6,78-дюймовый плоский LTPS OLED-экран производства Samsung с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. В состав камер войдет 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Смартфон также будет оснащен 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и воды по стандарту IP69 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. Официальный релиз устройства запланирован на первый месяц 2026 года.