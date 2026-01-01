Samsung Electronics представит на выставке CES 2026 обновленную линейку бытовой техники Bespoke AI с интегрированными технологиями Google Gemini

Корпорация Samsung анонсировала участие в мероприятии CES 2026, где продемонстрирует новое поколение кухонной бытовой техники, включая холодильники Bespoke AI, микроволновые печи типа OTR и встраиваемые плиты Slide-in Range. Ключевым технологическим изменением в новых устройствах станет интеграция языковой модели Google Gemini и облачных вычислений Google Cloud для расширения возможностей визуального искусственного интеллекта. Обновленная система AI Vision в холодильниках Family Hub теперь способна распознавать расширенный перечень продуктов, включая обработанные товары без предварительной регистрации в базе данных, а также отслеживать содержимое индивидуальных контейнеров пользователя.

В линейку также включен специализированный винный шкаф Bespoke AI Wine Manager, оснащенный верхней камерой и системой компьютерного зрения на базе Gemini. Устройство автоматически идентифицирует каждую бутылку при размещении или извлечении, отслеживая точное местоположение на полках и обновляя данные в приложении SmartThings. Программное обеспечение предоставляет информацию о винах в наличии и формирует рекомендации по их сочетанию с блюдами на основе текущего наполнения холодильника. Техническое обновление коснулось и конструкции корпусов из нержавеющей стали, которые теперь поддерживают установку с минимальным зазором около четырех миллиметров по бокам.

Инженерные изменения затронули и сегмент микроволновых печей, где Samsung представила модели Air-Fry OTR и DualVent OTR. В модификации DualVent применена новая система вытяжки с передним вентиляционным крылом, предназначенная для более эффективного захвата испарений от передних конфорок варочной панели, которые обычно выходят за пределы зоны действия стандартных вытяжных систем. Встраиваемые плиты получили обновленные панели управления и рукоятки с текстурой нержавеющей стали для обеспечения единообразного визуального стиля кухонного пространства.