Смартфоны OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V с батареями на 9000 мАч представят 8 января.

Компания OnePlus официально назначила презентацию новой серии смартфонов Turbo на 8 января 2026 года. Линейка, в которую войдут модели Turbo 6 и Turbo 6V, позиционируется как устройства с «экстремальной производительностью и невероятно долгой автономностью». Главной особенностью новинок станет использование кремниево-углеродных аккумуляторов емкостью 9000 мАч, что является рекордным показателем для смартфонов бренда.

Старшая модель OnePlus Turbo 6 получит флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4 и плоский 6,78-дюймовый OLED-экран от BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Смартфон будет доступен в конфигурациях до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Корпус устройства защищен от пыли и воды по максимальным стандартам IP68 и IP69K, а его вес составит около 217 грамм. Также заявлена поддержка проводной реверсивной зарядки мощностью 27 Вт для подпитки других гаджетов.

Младшая версия OnePlus Turbo 6V сохранит ту же емкость аккумулятора, но получит менее мощный чип Snapdragon 7s Gen 4. По предварительным данным, эта модель выйдет на глобальный рынок под названием OnePlus Nord CE6. Оба смартфона будут работать на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16 (в Китае) или OxygenOS 16 (в глобальной версии). Цветовая палитра включает классический черный, серебристый с голографической гравировкой и зеленый оттенки.