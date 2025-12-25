Несмотря на форм-фактор планшета, это стационарный центр управления умным домом с 11-дюймовым дисплеем (1920×1200).

Xiaomi анонсировала новое устройство для управления экосистемой умного дома — Smart Home Screen 11. Панель оснащена экраном с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920×1200 пикселей. Особенностью модели стала интеграция обновленного ассистента Xiaoai, который поддерживает работу с большими языковыми моделями (LLM) и распознает голосовые команды на семи диалектах.

Устройство обеспечивает доступ к видеоконтенту семи стриминговых платформ и может работать в режимах цифровой фоторамки или настольного монитора. Программное обеспечение позволяет запрашивать данные о состоянии подключенных домашних приборов, совершать видеозвонки и использовать специализированные интерфейсы для детей или пожилых пользователей.

Smart Home Screen 11 поддерживает многоступенчатые диалоги и сквозное управление устройствами в рамках домашней сети. Новинка уже доступна для бронирования на торговых площадках.