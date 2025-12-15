Huawei подтвердила дату анонса серии Nova 15

Компания Huawei официально объявила о проведении презентации Nova 15 на 22 декабря 2025 года. На мероприятии, получившем слоган «Супер Супер Супер Супер Круто», будет представлено новое поколение субфлагманских смартфонов, а также другие устройства экосистемы.

Судя по официальному тизеру, ключевым цветом серии станет зелёный, продолжая традицию Huawei выпускать для линейки Nova фирменные оттенки: Nova 12 вышла в синем, Nova 13 — в светло-травяном с клетчатым узором, предыдущее поколение — в золотистом.

Также на изображении подчёркнуты круговые элементы, что может намекать на новый дизайн модуля камеры. Ранее Huawei уже раскрыла, что флагман версии Nova 15 Ultra получит два горизонтальных кольца с объективами и датчиками.

Официальных подробностей о характеристиках и сопутствующих продуктах пока нет — компания обещает раскрыть их в ближайшие дни.