Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Инсайдер Evleaks: Google Pixel 10a получит дисплей 6,28 дюйма и аккумулятор на 5100 мАч
Благодаря инсайдеру, стали известны технические характеристики телефона Google Pixel 10a.

Компания Google готовит к выпуску в первом квартале 2026 года смартфон Pixel 10a — преемник модели Pixel 9a. Согласно данным от инсайдера @evleaks, устройство сохранит ключевые характеристики предшественника, включая процессор и объём батареи, но получит ряд улучшений.

Автор изображения: @OnLeaks x @AndroidHeadline

Смартфон оснастят 6,285-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 × 2424), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит в HDR-режиме — на 200 нит выше, чем у Pixel 9a. Дизайн, по данным CAD-рендеров, останется минималистичным: без выступающей камеры и с чуть более узкими рамками.

Внутри — процессор Google Tensor G4 с чипом безопасности Titan M2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128/256 ГБ встроенной памяти (UFS 3.1). Устройство будет работать под управлением Android 16 и получит семь лет обновлений ОС, безопасности и Feature Drops.

Основная камера — 48 Мп (f/1.7, OIS) и 13 Мп ультраширокоугольный модуль (120, f/2.2), поддержка записи видео до 4K/60fps. Фронтальная — 13 Мп (f/2.2) с возможностью съёмки 4K/30fps. Также заявлены сканер отпечатков под экраном, защита IP68 и поддержка беспроводной зарядки.

Аккумулятор — 5100 мА·ч, как у предыдущего поколения. В списке интерфейсов — USB Type-C 3.2, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 и полный набор спутниковых систем позиционирования.

Ожидаемая цена — около 500 долларов США.

#смартфон #google #телефон #pixel 10a #@evleaks #@onleaks x @androidheadline
Источник: fonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
10
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
4
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
В Саратовской области появится первый в России завод по переработке промышленной пыли
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
136
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
14
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
12
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
12:49
Ну а как играть в новые игры в 4К без генераций не по играться.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
NuclearMissionJam
12:48
Я говорю именно о продаже между игроками через площадку стима. Она очень выгодна за счет того, что у нее вообще нет жизненного цикла. Предметы, что появились в 2010 году прекрасно продаются и приносят...
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
pasha999
12:48
С генерацией.ты реально уо
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:47
5090 по более ест но при этом по мощнее в нативе в 2 раза с лучами 5 раз. а с генерацией в 10ки раз.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:45
да мне хоть она вообще не работала.она мне и с нуля не сперлась при ее тдп ,температурах .рдна 2 и прочему.Никто в здравом уме сейчас ее брать не будет
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:44
Нет не открывалась пломба на месте.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:43
А на кой мне твой шлак дался.да и сама по себе с ее тдп она не всралась.Кстати напомню.как ты отсасывал сначала у красных.потом у зеленых.потом снова у красных и снова у зеленых.приводили твои скрины ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:42
Так ты не уважаешь красные карты чтоли ?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
12:41
В очко ее себе забубень
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
12:41
Бери мою RX 6800XT. а то продать её не могу за 25р. почтой отправлю.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter