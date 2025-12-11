Благодаря инсайдеру, стали известны технические характеристики телефона Google Pixel 10a.

Компания Google готовит к выпуску в первом квартале 2026 года смартфон Pixel 10a — преемник модели Pixel 9a. Согласно данным от инсайдера @evleaks, устройство сохранит ключевые характеристики предшественника, включая процессор и объём батареи, но получит ряд улучшений.

Автор изображения: @OnLeaks x @AndroidHeadline

Смартфон оснастят 6,285-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 × 2424), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит в HDR-режиме — на 200 нит выше, чем у Pixel 9a. Дизайн, по данным CAD-рендеров, останется минималистичным: без выступающей камеры и с чуть более узкими рамками.

Внутри — процессор Google Tensor G4 с чипом безопасности Titan M2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128/256 ГБ встроенной памяти (UFS 3.1). Устройство будет работать под управлением Android 16 и получит семь лет обновлений ОС, безопасности и Feature Drops.

Основная камера — 48 Мп (f/1.7, OIS) и 13 Мп ультраширокоугольный модуль (120, f/2.2), поддержка записи видео до 4K/60fps. Фронтальная — 13 Мп (f/2.2) с возможностью съёмки 4K/30fps. Также заявлены сканер отпечатков под экраном, защита IP68 и поддержка беспроводной зарядки.

Аккумулятор — 5100 мА·ч, как у предыдущего поколения. В списке интерфейсов — USB Type-C 3.2, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 и полный набор спутниковых систем позиционирования.

Ожидаемая цена — около 500 долларов США.