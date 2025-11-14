Компания Casio US выпустила усовершенствованный научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с приложением для работы с электронными таблицами.

Компания Casio US анонсировала выпуск научного калькулятора fx-9910CW ClassWiz, оснащённого встроенным приложением для работы с электронными таблицами. Новинка поступила в продажу по рекомендованной цене 22,99 доллара в чёрном и розовом цветовых вариантах.

Источник изображения: Casio

Устройство предлагает сотни математических функций для решения задач в области алгебры, теории вероятностей, матричных и векторных вычислений. Калькулятор позволяет создавать таблицы размером 5 столбцов на 45 строк, а также выполнять решение уравнений, расчёт неравенств и пропорций.

Особенностью модели стала функция естественного ввода выражений, позволяющая записывать формулы в привычном учебном формате. Пользователи могут сканировать QR-коды с экрана калькулятора через смартфон для построения графиков в сервисе ClassPad.net. Интерфейс и расположение кнопок были обновлены для упрощения использования.

Калькулятор fx-9910CW ClassWiz получил разрешение для применения на стандартизированных экзаменах, включая AP, SAT, SAT Subject, PSAT/NMSQT, ACT и IB. Устройство ориентировано на учащихся средних школ и студентов колледжей.