Аккумулятор Huawei Mate 70 Air превосходит по характеристикам Galaxy S25 Edge и iPhone Air

Компания Huawei представила смартфон Mate 70 Air с аккумулятором повышенной ёмкости. Устройство оснащено батареей на 6500 мАч с применением ультратонкой кремний-углеродной анодной технологии, что обеспечивает увеличенное время автономной работы при сохранении компактных габаритов корпуса.

Как отмечают источники, ёмкость аккумулятора Mate 70 Air превышает аналогичные показатели у флагманских моделей конкурентов. Например, iPhone 17 Pro Max оснащается батареей на 4823 мАч, Samsung Galaxy S25 Ultra — на 5000 мАч.

Несмотря на внушительную ёмкость, Huawei удалось сохранить тонкий профиль устройства за счёт использования современных материалов и технологий производства аккумуляторов. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, позволяющую быстро восполнять заряд без необходимости прерывать использование устройства.

Согласно информации от компании, инженерам Huawei удалось достичь баланса между толщиной корпуса и ёмкостью аккумулятора, что ранее считалось технически сложной задачей в сегменте ультратонких смартфонов. Ранее производители зачастую вынуждены были жертвовать либо толщиной устройства, либо ёмкостью батареи для сохранения компактных размеров.