Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
Аккумулятор Huawei Mate 70 Air превосходит по характеристикам Galaxy S25 Edge и iPhone Air

Компания Huawei представила смартфон Mate 70 Air с аккумулятором повышенной ёмкости. Устройство оснащено батареей на 6500 мАч с применением ультратонкой кремний-углеродной анодной технологии, что обеспечивает увеличенное время автономной работы при сохранении компактных габаритов корпуса.

Как отмечают источники, ёмкость аккумулятора Mate 70 Air превышает аналогичные показатели у флагманских моделей конкурентов. Например, iPhone 17 Pro Max оснащается батареей на 4823 мАч, Samsung Galaxy S25 Ultra — на 5000 мАч.

Несмотря на внушительную ёмкость, Huawei удалось сохранить тонкий профиль устройства за счёт использования современных материалов и технологий производства аккумуляторов. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, позволяющую быстро восполнять заряд без необходимости прерывать использование устройства.

Согласно информации от компании, инженерам Huawei удалось достичь баланса между толщиной корпуса и ёмкостью аккумулятора, что ранее считалось технически сложной задачей в сегменте ультратонких смартфонов. Ранее производители зачастую вынуждены были жертвовать либо толщиной устройства, либо ёмкостью батареи для сохранения компактных размеров.

#смартфон #huawei #телефон #mate 70 air
Источник: huaweicentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
1
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
2
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
Топологическая квантовая батарея может изменить подход к хранению энергии
+
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
5
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL
+
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
Предсказавший ипотечный кризис 2008 года эксперт намекает на пузырь ИИ и ставит против Nvidia
+
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
6
Samsung анонсировала карты microSD Express P9 для Nintendo Switch 2
+
В Госдуме в преддверии холодов напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателей во дворах
3
В серной пещере в кромешной тьме нашли паутину размером с теннисный корт с 111 тысячами пауками
5
Nvidia согласилась заменить пользователю видеокарту RTX 5090 с повреждённым 128-контактным разъёмом
2
Западные эксперты впервые оценили АПЛ «Хабаровск» и отметили преимущества лодки
+

Популярные статьи

Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
31
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
193
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
7
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
4
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
+
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
3
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+

Сейчас обсуждают

OhOtNiChEk
15:55
А че. Актуально. При ядерном взрыве, ЭМИ не сожгет ПК. Т.к. у микроволновок покрытие не пропускает ничего )
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
ark-bak
15:44
Да не нужна никакая комета или корабль, мы земляне уничтожим себя сами своими руками без посторонней помощи.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
[IRanPast]
15:42
Да просто нормальный комп, без этого минимализма, с нормальной памятью и нормальным БП
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
ark-bak
15:33
Да там миллионы квазисборок.
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
222
15:31
мертворожденное развлечение
Fabula — нейросеть, которая нарисует ваш уникальный аватар по фото
Николай Кузнецов
15:29
bash 1.14.7 - релиз 1996, собран в 1999 в Slackware 7.1
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
ark-bak
15:28
Джэф - даже название наркоманское.
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
222
15:28
рыба подешевеет, цены нет, т.к. барыги живут плохо, бедствуют
«Роскосмос»: около 75% российских рыбопромысловых судов перешли на спутниковую систему «Гонец»
Дмитрий Патрушев
15:24
Зря, лучше четыре и raid 10. А идеально 6 слотов. Линукс позволяет подключить диск, как спеер, под горячую замену. Если какие-то проблемы с диском, то спеер автоматом подключается в raid массив. В вин...
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
[IRanPast]
15:18
Зистакс, ты можешь хоть раз собрать нормальный сбалансированный комп?
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter