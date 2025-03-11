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Kefir32
Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для Galaxy A55
Samsung обновила Galaxy A55 перед возможным выходом One UI 7.

Компания Samsung выпустила мартовское обновление безопасности 2025 года для смартфона Galaxy A55, что может сигнализировать о скором запуске бета-тестирования One UI 7 на этой модели. Патч с номером сборки A556BXXS6AYB4 уже распространяется в Европе, однако шансы на участие региона в бета-программе остаются под вопросом.

Ранее аналогичный сценарий наблюдался с флагманами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6: установка мартовского обновления в Южной Корее предшествовала открытию бета-доступа к One UI 7. Однако для Европы Samsung пока не анонсировал тестирование новой прошивки на Galaxy A55, что снижает вероятность быстрого выхода беты.

Официальный релиз One UI 7 на базе Android 15 запланирован на начало апреля. По данным инсайдеров, первыми обновление получат флагманы серии Galaxy S24, тогда как для остальных устройств сроки могут сдвинуться.

Пользователи Galaxy A55 могут уже сейчас проверить наличие обновления в разделе «Настройки» → «Обновление ПО». Эксперты отмечают, что даже без бета-версии мартовский патч улучшит стабильность системы и закроет уязвимости безопасности.

#samsung #samsung galaxy #galaxy a55 #samsung galaxy a55
Источник: sammobile.com
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