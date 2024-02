В настоящее время игра доступна для Nintendo Switch, PC и macOS.

Компания Mintrocket представила довольно интересный анонс для игроков PlayStation. Игра Dave the Diver стала хитом 2023 года, а теперь она выйдет на PS5 и PS4 в апреле. Но это еще не все. В мае в игре появится Годзилла, и все игроки получат новый контент, посвященный королю всех монстров.

Компания Mintrocket объявила о выпуске игры Dave the Diver для PlayStation и о сотрудничестве с Годзиллой во время мероприятия PlayStation State of Play на этой неделе.Официальный релиз игры Dave the Diver для PlayStation 5 и PlayStation 4 выйдет в апреле 2024 года. А следом, в мае 2024 года, Mintrocket выпустит обновление с новым контентом с участием Годзиллы.

Игра Dave the Diver стала невероятным хитом для Mintrocket в 2023 году. Она собрала огромное количество поклонников и получила множество похвал, в том числе и в нашем обзоре на Shacknews. Казалось бы, простая игра про дайвинг и управление рестораном в итоге оказалась таинственным океаном с множеством секретов, которые нужно разгадать. К тому времени, как пыль рассеялась, Dave the Diver получила множество похвал в прошлом году, включая неоднозначную номинацию на премию The Game Awards 2023 в категории "Лучшая инди-игра".





Тем не менее, похоже, что компания Mintrocket продолжает пополнять свои ряды новостями и новым контентом по игре.