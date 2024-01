Компания Samsung обнародовала новую версию Quick Share, и вскоре новый метод обмена файлами может начать распространяться на смартфоны и планшеты Galaxy.

В прошлом месяце стало известно, что Google и Samsung работают вместе над объединением Nearby Share и Quick Share, а анонс состоялся в начале этого месяца.

Новая версия Quick Share, в которую интегрирована функция Google Nearby Share, появилась в Galaxy Store. Хотя она оказалась недоступна для установки на Galaxy S23 Ultra с One UI 6.0, это намекает на то, что релиз может состояться в ближайшее время. Samsung может выпустить его для существующих смартфонов и планшетов Galaxy под управлением One UI 6.0. Хотя существует вероятность того, что обновление появится только с обновлением One UI 6.1, отдельное приложение в Galaxy Store, вероятно, означает, что пользователям не придется ждать обновления One UI 6.1, чтобы использовать новую версию Quick Share.

У Samsung и Google были свои собственные системы обмена файлами, и хотя Nearby Share был доступен на устройствах Samsung, южнокорейская компания предоставляла приоритет Quick Share на своих телефонах и планшетах. Кроме того, Nearby Share была не такой быстрой, как Quick Share. Поэтому компании объединились и сделали нечто разумное. Они объединили свои файлообменные системы в единый сервис, который теперь называется Quick Share. Все Android-смартфоны и планшеты, не принадлежащие Samsung, также получат обновление Nearby Share, после чего оно будет переименовано в Quick Share.

Новая версия Quick Share теперь доступна и в Microsoft Store для устройств под управлением Windows 10 и Windows 11. Вскоре мы можем увидеть слияние Quick Share от Samsung и приложения Nearby Share для Windows от Google. Упрощенная и универсальная система обмена файлами приближает ее к AirDrop от Apple, которая доступна на всех устройствах компании, включая телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и многое другое.