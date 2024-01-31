Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Samsung планирует внедрить новую версию Quick Share в свои телефоны и планшеты
Компания Samsung обнародовала новую версию Quick Share, и вскоре новый метод обмена файлами может начать распространяться на смартфоны и планшеты Galaxy.

реклама

Компания Samsung обнародовала новую версию Quick Share, и вскоре новый метод обмена файлами может начать распространяться на смартфоны и планшеты Galaxy. В прошлом месяце стало известно, что Google и Samsung работают вместе над объединением Nearby Share и Quick Share, а анонс состоялся в начале этого месяца.

реклама

Новая версия Quick Share, в которую интегрирована функция Google Nearby Share, появилась в Galaxy Store. Хотя она оказалась недоступна для установки на Galaxy S23 Ultra с One UI 6.0, это намекает на то, что релиз может состояться в ближайшее время. Samsung может выпустить его для существующих смартфонов и планшетов Galaxy под управлением One UI 6.0. Хотя существует вероятность того, что обновление появится только с обновлением One UI 6.1, отдельное приложение в Galaxy Store, вероятно, означает, что пользователям не придется ждать обновления One UI 6.1, чтобы использовать новую версию Quick Share.

У Samsung и Google были свои собственные системы обмена файлами, и хотя Nearby Share был доступен на устройствах Samsung, южнокорейская компания предоставляла приоритет Quick Share на своих телефонах и планшетах. Кроме того, Nearby Share была не такой быстрой, как Quick Share. Поэтому компании объединились и сделали нечто разумное. Они объединили свои файлообменные системы в единый сервис, который теперь называется Quick Share. Все Android-смартфоны и планшеты, не принадлежащие Samsung, также получат обновление Nearby Share, после чего оно будет переименовано в Quick Share.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новая версия Quick Share теперь доступна и в Microsoft Store для устройств под управлением Windows 10 и Windows 11. Вскоре мы можем увидеть слияние Quick Share от Samsung и приложения Nearby Share для Windows от Google. Упрощенная и универсальная система обмена файлами приближает ее к AirDrop от Apple, которая доступна на всех устройствах компании, включая телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и многое другое.

#samsung #samsung galaxy #самсунг #самсунг гэлэкси с24 ультра #quick share #samsung galaxy quick share #samsung quick share
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung готовится выпустить SSD-накопители ёмкостью до 16 терабайт
Samsung Galaxy Z Flip 6 получит аккумулятор большего размера, чем Galaxy Z Flip 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
20
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
4
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
7
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
1
Энтузиаст создал процессор в Excel
2
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
3
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
2
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
Иран размещает 3 спутника военного класса для увеличения дальности полета баллистических ракет
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
1
Украина стала местом состязания военно-промышленных комплексов России и НАТО
1
Decathlon представляет новые электровелосипеды Van Rysel E-GRVL
+
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
На стоянке рядом с бывшим заводом Volkswagen найдены тысячи автомобилей Audi, Toyota и др. бренды
5
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
RTX Remix мод для Max Payne снижает количество кадров на RTX 4080 с 1400 до 65
6

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
64
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
102
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
4
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
+
Компенсационный пакет выплат Tesla Pay Package в размере $50 млрд Маску аннулирован судьей
+

Сейчас обсуждают

Garthar
15:39
Первое что нужно делать это завести отдельную дебетовую карту на которой никогда не будет денег больше чем на одну покупку ибо все маркетплейсы любят и могут списывать деньги напрямую с карт которые т...
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
Антон Лисунов
15:38
5800х3d и есть отборные чипы. у самого такой с китая пришел 2 недели назад. По курве -30 по всем ядрам, потребление залочил на 100 70 100 (TDC, PPT, EDC). Частоты при макс нагрузке держит 4350-4400 по...
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
seedkls
15:20
в этом и прикол, что этот физикс уже как стандарт в движки встроен. Может не стандарт, но живой и живет дальше
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Akim
15:20
Из "старья" 90х на компе до сих пор имеется Unreal (тот, первый). С учетом относительно современного текстурного пака - вполне реиграбелен. Есть пара ностальгических аркад из конца 80х - начала 90х, к...
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Петр Каузов
15:19
Вы не внимательно читали..
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
YURKA1205
15:15
с заводским разгоном на 60 и 90 МГц ОХОХОХОХО спасибо!!! с таким радиатором это конечно СУПЕР
ASUS и Noctua представили 4,3-слотовую RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition с корпусными вентиляторами
Техносфера
15:10
Проблемы негра шерифа не волнуют ))))
Чехия купит 24 F-35 за 5,6 млрд долларов
Тихон Ворушило-Звежинский
15:08
Назовите мне 5 причин больше не читать новости с этого сайта...
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Влад Иванов
15:01
Амогусятина😊
Мемкоин NLINK вырос на 3400% после успешной имплантации устройства Neuralink
Олег Третьяков
14:47
В Майнкрафте делали, теперь в Экселе.
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем